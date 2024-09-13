Поддержка образования во время войны: Олег Крот реализует новые проекты для университета обороны

Меценат Олег Крот продолжает оказывать поддержку Национальному университету обороны Украины и реализует новые проекты в учебном заведении.

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Недавно представители благотворительного фонда "Батальон Волонтер" вместе с бизнесменом и меценатом Олегом Кротом, который давно сотрудничает с университетом и его военным музеем, посетили заведение. Во время визита они ознакомились с уже реализованными инициативами и обсудили дальнейшую поддержку, передает "24 канал".

Олег Крот — инициатор нескольких ключевых проектов в сотрудничестве с фондом, продолжает активно помогать даже в тяжелые времена войны. Один из успешных проектов — это внедрение аудиогидов на экспозиционных площадках. Например, возле мурала "Наша земля" теперь можно узнать об освобождении Харьковщины, прослушав историю через QR-код, озвученную известным актером и сержантом ВСУ Романом Семисалом. Подобные нововведения появились по всему музейному пространству в рамках проекта "Стальные полотна".

Руководитель экспедиционно-поисковой группы музея Павел Нетесов выразил благодарность Олегу Кроту и его партнерам за возможность реализовывать на территории университета различные музейные инициативы, которые сохраняют новейшую историю борьбы Украины. Благодаря помощи таких меценатов, как Крот, университет за два года войны смог превратиться в мощный милитарный хаб.

Во время визита также обсудили новый проект "Цвета Независимости", который планируют открыть 1 октября. Кроме того, договорились о ремонте новых помещений и обеспечении их современной техникой.

Благодаря постоянной поддержке Олега Крота университет продолжает развивать музейные локации и сохранять важные страницы истории борьбы Украины за свободу.