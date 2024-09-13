Підтримка освіти під час війни: Олег Крот реалізовує нові проєкти для університету оборони

Меценат Олег Крот продовжує надавати підтримку Національному університету оборони Україн та реалізовує нові проєкти у навчальному закладі.

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Нещодавно представники благодійного фонду "Батальйон Волонтер" разом із бізнесменом і меценатом Олегом Кротом, який давно співпрацює з університетом та його військовим музеєм, відвідали заклад. Під час візиту вони ознайомилися з уже реалізованими ініціативами та обговорили подальшу підтримку, передає "24 канал".

Олег Крот – ініціатор кількох ключових проєктів у співпраці з фондом, продовжує активно допомагати навіть у важкі часи війни. Один із успішних проєктів — це впровадження аудіогідів на експозиційних майданчиках. Наприклад, біля муралу "Наша земля" тепер можна дізнатися про звільнення Харківщини, прослухавши історію через QR-код, озвучену відомим актором та сержантом ЗСУ Романом Семисалом. Подібні нововведення з’явилися по всьому музейному простору в рамках проєкту "Сталеві полотна".

Керівник експедиційно-пошукової групи музею Павло Нетьосов висловив подяку Олегу Кроту та його партнерам за можливість реалізовувати на території університету різноманітні музейні ініціативи, які зберігають новітню історію боротьби України. Завдяки допомозі таких меценатів, як Крот, університет за два роки війни зміг перетворитися на потужний мілітарний хаб.

Під час візиту також обговорили новий проєкт "Кольори Незалежності", який планують відкрити 1 жовтня. Крім того, домовилися про ремонт нових приміщень і забезпечення їх сучасною технікою.

Завдяки постійній підтримці Олега Крота університет продовжує розвивати музейні локації та зберігати важливі сторінки історії боротьби України за свободу.