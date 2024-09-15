Путин приказал срочно произвести самолет "Байкал": какие проблемы у "ноу-хау" из России

Новый проект ЛМС-901 "Байкал" должен заменить легкий транспортный самолет "Ан-2". Даты его выпуска постоянно переносят, а цена изделия за время простоя производства увеличилась почти в четыре реза.

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Президент России Владимир Путин поручил запустить в серийное производство самолет ЛМС-901 "Байкал", замену легкого транспортного "Ан-2". Но в очередной раз сроки производства "сдвинулись вправо", сообщило издание Defence Express.

Россияне недавно жаловались, что новую машину никто не купит — ее цена взлетела почти в четыре раза. Сначала обещали, что ЛМС-901 "Байкал" будут продавать за 120 млн рублей, а теперь — уже за 445 млн рублей, около 5 млн ​​долларов.

Россияне говорят, что у них "заработают" субсидирование производства и закупки самолетов, отработанные на проекте SuperJet100, создании авиалайнера "с нуля". По оценкам экспертов, проект так и не вышел на самоокупаемость и шансов на окупаемость инвестиций практически нет.

С каждым годом стоимость может увеличиваться еще на 4%. Кроме стоимости есть и другие нюансы. К примеру в Дальневосточном федеральном округе банально нет достаточного количества взлетно-посадочных полос, чтобы принимать будущий ЛМС-901 "Байкал".

Несмотря на приказ Путина скорее производить самолет, решить все проблемы с ЛМС-901 "Байкал" в сжатые сроки нереально. Первый вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров заявил, что самолет нужно делать только с двигателем ВК-800СМ, который сертифицируют лишь в 2025 году.

Cтарт поставок после сертификации возможен лишь через два года, в 2026-м. Все дальнейшие планы по срокам по "Байкалу" остаются под вопросом.

Напомним, в Иране создали новый тип корабля с авиационными возможностями Shahid Bagheri. На судне установили взлетную рампу типа "ski-jump" до носа судна, обеспечив дополнительную длину для взлета средневысотных БПЛА.

В августе 2024 года в России презентовали новую разработку – колесные транспортеры "Пластун-ТТ". Двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 80 л.с. заимствовали у автомобиля "Нива", а мосты – у "Газели".