Путін наказав терміново виробити літак "Байкал": які проблеми у "ноу-хау" з Росії

Новий проєкт ЛМС-901 "Байкал" має замінити легкий транспортний літак "Ан-2". Дати його випуску постійно переносять, а ціна виробу за час простою виробництва збільшилася майже в чотири рази.

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Президент Росії Володимир Путін доручив запустити в серійне виробництво літак ЛМС-901 "Байкал", заміну легкого транспортного "Ан-2". Але вкотре терміни виробництва "зсунулися вправо", повідомило видання Defence Express.

Росіяни нещодавно скаржилися, що нову машину ніхто не купить — її ціна злетіла майже вчетверо. Спочатку обіцяли, що ЛМС-901 "Байкал" продаватимуть за 120 млн рублів, а тепер — уже за 445 млн рублів, близько 5 млн доларів.

Росіяни кажуть, що у них "запрацюють" субсидування виробництва і закупівлі літаків, відпрацьовані на проекті SuperJet100, створенні авіалайнера "з нуля". За оцінками експертів, проект так і не вийшов на самоокупність і шансів на окупність інвестицій практично немає.

З кожним роком вартість може збільшуватися ще на 4%. Крім вартості є й інші нюанси. Наприклад, у Далекосхідному федеральному окрузі банально немає достатньої кількості злітно-посадкових смуг, щоб приймати майбутній ЛМС-901 "Байкал".

Незважаючи на наказ Путіна швидше виробляти літак, вирішити всі проблеми з ЛМС-901 "Байкал" у стислі терміни нереально. Перший віцепрем'єр-міністр РФ Денис Мантуров заявив, що літак потрібно робити тільки з двигуном ВК-800СМ, який сертифікують лише 2025 року.

Старт поставок після сертифікації можливий лише через два роки, у 2026-му. Усі подальші плани щодо термінів по "Байкалу" залишаються під питанням.

Нагадаємо, в Ірані створили новий тип корабля з авіаційними можливостями Shahid Bagheri. На судні встановили злітну рампу типу "ski-jump" до носа судна, забезпечивши додаткову довжину для зльоту середньовисотних БПЛА.

У серпні 2024 року в Росії презентували нову розробку — колісні транспортери "Пластун-ТТ". Двигун об'ємом 1,7 літра і потужністю 80 к.с. запозичили в автомобіля "Нива", а мости — у "Газелі".