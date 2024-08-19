Гібрид "Ниви" і "Газелі": у РФ показали колісний всюдихід "Пластун-ТТ"

Машини такого класу, пишуть аналітики, досить потрібні ЗС РФ для забезпечення бойових операцій. Якщо серійне виробництво буде налагоджено, "Пластун-ТТ" стане доповненням до китайських всюдиходів Desertcross.

Related video

На виставці "Армія-2024" у Підмосков'ї російська компанія "Русские вездеходы" презентувала свою нову розробку — тактичний колісний транспортер "Пластун-ТТ". Ця машина призначена для перевезення вантажів, поранених і виконання інших логістичних завдань на полі бою. Докладніше про бронемашину розповіли 19 серпня оглядачі Defense Express.

Новинка є продовженням лінії гусеничних всюдиходів "Пластун", уже відомих своєю надійністю та ефективністю в складних умовах. Аналітики пишуть, як і у випадку з гусеничною машиною, щодо "Пластун-ТТ" тривають перемовини щодо постачання у війська, оскільки в російських військових колах активно наголошують на необхідності таких машин для забезпечення бойових операцій.

Цю машину розглядають як можливу альтернативу або доповнення до китайських всюдиходів Desertcross, які вперше з'явилися на полі бою в листопаді минулого року. Уперше Desertcross потрапили в курйозну ситуацію, коли водій машини, ймовірно, переплутав передачу і наїхав на своїх же солдатів.

У матеріалі зазначено, що до середини листопада 2023 року на озброєнні ЗС РФ було 537 таких машин, а до кінця березня 2024 року їхня кількість мала зрости до 1590.

"Очевидно, РФ визначила для себе подальшу потребу в сотнях таких машин на полі бою, тому наразі й розглядає "вітчизняний" варіант у вигляді колісного "Пластуна", — ідеться в публікації.

Що відомо про всюдихід

Російські ЗМІ розкрили деякі деталі щодо проєкту "Пластун-ТТ". Повідомляється, що він повністю складається з вітчизняних компонентів. Зокрема, двигун об'ємом 1,7 літра і потужністю 80 к.с. було запозичено в автомобіля "Нива", а мости — у "Газелі". Рама машини складається з двох половин, з'єднаних шарніром, і має гідравлічний привід, що дає змогу рамі згинатися в горизонтальній площині.

Всюдихід нібито здатний розвивати швидкість до 100 км/год і має запас ходу 400 км. Машина може перевозити до 1 тонни вантажів або до 10 осіб.

На поточний момент тривають випробування дослідного зразка "Пластун-ТТ" за участю цивільних фахівців і військових. За попередніми відгуками, машина отримала позитивні оцінки. Щодо випуску техніки, то темпи серійного виробництва планується встановити на рівні 20 машин на місяць до кінця року за умови укладення контракту.

Важливо

У РФ представили ЗРПК "Панцирь", оснащений мініракетами для перехоплення БПЛА (фото)

Нагадаємо, наприкінці червня бійці ЗСУ виявили і підірвали російський всюдихід "Пластун-СН", який ЗС РФ використовує для підвезення живої сили, коли не вистачає бойових броньованих машин піхоти.