Имеют более 300 лошадиных сил и выдерживают подрыв мины: ВСУ получили новые канадские бронеавтомобили

Машина предназначена для размещения до 10 военных и имеет высокий уровень защиты от взрывных устройств и засад, обеспечивая безопасность экипажа.

Related video

Вооруженные силы Украины получили в использование новые канадские бронеавтомобили Roshel Senator MRAP. Они способны защитить бойцов от пуль и на случай подрыва мины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что с февраля 2022 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках более 20 бронеавтомобилей класса MRAP. Машина предназначена для размещения до 10 военных и имеет высокий уровень защиты от взрывных устройств и засад, обеспечивая безопасность экипажа. В салоне бронеавтомобиля установлены специальные сиденья с амортизацией для минимизации воздействия энергии взрыва на экипаж внутри при подрыве на взрывном устройстве (мины и т.д.).

Характеристики Рошель Сенатор МРАП:

Бронеавтомобиль имеет броню, которая способна защитить экипаж и десант от пуль из стрелкового оружия и обломков;

V-образную форму днища, которое рассеивает энергию взрыва мины или другого взрывного устройства, эквивалентного 6 кг тротила;

усиленную ходовую часть;

механизм полного привода;

6,7-литровый турбодизель мощностью более 300 лошадиных сил;

лебедку и "ночной" свет.

Также бронированное авто состоит из монолитной бронекапсулы и колес, шасси и двигателя, которые могут забирать на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность жилого модуля.

Напомним, что 19 августа сообщалось, что ВСУ "засветили" неизвестный бронеавтомобиль. Mbombe 6×6 закупался для Иордании, Ливии и Эквадора. В Украине на него установили боевой модуль "Копье".