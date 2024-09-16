Мають понад 300 кінських сил і витримують підрив міни: ЗСУ отримали нові канадські бронеавтомобілі

Машина призначена для розміщення до 10 військових і має високий рівень захисту від вибухових пристроїв та засідок, гарантувавши безпеку екіпажу.

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Збройні сили України отримали у використання нові канадські бронеавтомобілі Roshel Senator MRAP. Вони здатні захистити бійців від куль та на випадок підриву міни. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що від лютого 2022 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP. Машина призначена для розміщення до 10 військових і має високий рівень захисту від вибухових пристроїв та засідок, гарантувавши безпеку екіпажу. В салоні бронеавтомобіля встановлені спеціальні сидіння з амортизацією для мінімізації впливу енергії вибуху на екіпаж всередині при підриві на вибуховому пристрої (міни, тощо).

Характеристики Roshel Senator MRAP:

Бронеавтомобіль має броню, яка здатна захистити екіпаж та десант від куль зі стрілецької зброї та уламків;

V-подібну форму днища, яке розсіює енергію вибуху міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу;

посилену ходову частину;

механізм повного приводу;

6,7-літровий турбодизель потужністю понад 300 кінських сил;

лебідку та "нічне" світло.

Також броньоване авто складається з монолітної бронекапсули та коліс, шасі та двигуна, які можуть забирати на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність житлового модуля.

Нагадаємо, що 19 серпня повідомлялося, що ЗСУ "засвітили" невідомий бронеавтомобіль. Mbombe 6×6 закуповувався для Йорданії, Лівії та Еквадору. В Україні на нього встановили бойовий модуль "Спис".