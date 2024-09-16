"Родители сказали "нет": 23-летняя танкистка и заместитель комроты рассказала о службе в ВСУ (видео)

В 18 лет Виктория пришла в ТЦК, чтобы подписать контракт, но ей отказали. Сейчас девушка — заместитель командира роты по вооружению. Ее задача — поддержание техники в боевой готовности.

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В 30-й механизированной бригаде ВСУ танками руководят не только мужчины, но и женщины. Они не боятся брать на себя ответственность и руководят целыми подразделениями. О 23-летней танкистке с Черниговщины Виктории Бирюк рассказывает Общественное Донбасс.

В 18 лет Виктория пришла в ТЦК, чтобы подписать контракт, но ей отказали. Однако на следующий день она снова пришла и контракт был заключен. Собрав документы, начала обучение в военном вузе.

Сейчас 23-летняя Виктория Бирюк — военнослужащая 30-й отдельной механизированной бригады, заместитель командира роты по вооружению.

"Со школы я очень хотела военную специальность. Отчислилась из того института. Мне было уже 18 лет, и я пошла в военкомат — захотела подписать контракт. Но мне сказали, что мне нужно разрешение от родителей. Я пришла к родителям, сказала, что я хочу, они сказали: "Нет", — вспоминает военнослужащая 30-й отдельной механизированной бригады Виктория.

Девушка родилась и выросла на Черниговщине, а сейчас находится в Донецкой области.

Отец Виктории также был бойцом, защитником Чернигова, он погиб во время российского артобстрела.

"1 марта он погиб, но мы об этом узнали только через полтора месяца. Он был на обороне как раз Чернигова, там была очень сложная ситуация, и полтора месяца он был — без вести пропавшим", — вспоминает женщина.

Сейчас девушка — заместитель командира роты по вооружению. Ее задача — поддержание техники в боевой готовности, она помогает ее ремонтировать и поддерживать в исправном состоянии. По словам Виктории, также в ее обязанности входит подготовка механиков.

"Постоянно надо проводить занятия с механиками, потому что если ты эксплуатируешь технику, то что-то забывается. Или приходят новые — у них недостаточно каких-то знаний. Чтобы они не делали ошибок, которые приведут к тому, что техника не будет работать", — говорит Виктория.

Девушка говорит, что армейский быт — это немного сложно, ведь у нее нет своей комнаты и нормальной кровати, вода для мытья холодная, а также не всегда ешь то, чего хочется.

"Здесь поле или лес, едешь. Я думаю, вы понимаете, что от макияжа, когда ты поедешь по пыли, не будет ничего хорошего. А прическа? Мы ходим по лесу и никто тут локоны, ничего такого не делает. А форма: я получала большего размера, чем мне нужно, и потом вшивала ее под себя так, чтобы мне было удобно", — делится военнослужащая.

Девушка ждет победы и признается, что еще не решила, будет ли оставаться дальше в армии.

"Просто хочу спокойной жизни. Хочу частный дом свой в каком-то очень спокойном месте", — говорит девушка.

Напомним, что десантники ВСУ разгромили колонны ВС РФ из 46 единиц техники. Штурм проходил в 4 волны. Такого количества уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46-й бригады ранее не было.