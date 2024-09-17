Наемники ЧВК "Вагнер" охраняют нового диктатора в Африке: подробности (фото)

Российские наемники прибыли в Малабо, столицу Экваториальной Гвинеи. Местные журналисты считают, что они должны обеспечить преемственность власти диктатора Обианги.

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РФ расширяет сферу влияния на Африканском континенте. Наемники ЧВК "Вагнер" видели в Малабо, столице Экваториальной Гвинеи, страны с населением около 2 миллионов человек с выходом на побережье Атлантического океана. Об этом пишет Diario Rombe.

Скорей всего, миссия российских наемников – это защита гвинейского диктатора Теодоро Обианга Нгема Мбасого, который находится у власти с 1979 года, после того, как сверг своего дядю Франсиско Масиаса Нгемы Бийого.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого и Александр Лукашенко Фото: Соцсети

"Вагнеровцы " будут защищать самого диктатора, его семью и, скорей всего, должны будут обеспечить преемственность власти, когда Обианга передаст пост президента своему сыну Теодору Нгему Обиангу Манге, который сейчас занимает пост вице-президента.

ЧВК "Вагнер" в Экваториальной Гвинее

Сообщается, что российские наемники развернули сложные телекоммуникационные системы, чтобы перехватывать любые намеки на восстание в вооруженных силах и среди населения, тем самым блокируя любую угрозу планам преемственности власти.

Высадку наемники ЧВК начали в конце августа, 8 сентября состоялась очередная высадка. Напуганные свидетели сообщают, что видели, как эти солдаты разгружали тяжелое оружие в порту Бата.

"Русские контролировали весь периметр. Никто не мог приблизиться", — сообщают свидетели.

С момента прибытия наемников из России, в материковом регионе Экваториальной Гвинеи резко увеличилось количество военных контрольно-пропускных пунктов. Наемники в масках и с тяжелым вооружением патрулируют каждый уголок Бата, действуя так, как будто город находится под их полным контролем.

ЧВК "Вагнер" в Экваториальной Гвинее

"Мы постоянно видим их в магазинах и на улицах", — говорят жители города.

На этом проблема не заканчивается. На протяжении десятилетий Экваториальная Гвинея находилась под влиянием французских, израильских и азиатских военных инструкторов, имеющих стратегические интересы в регионе. Они обучали гвинейские вооруженные силы под контролем режима, поддерживая баланс сил. Но прибытие ЧВК "Вагнер" указывает на гораздо более мрачную цель: гарантировать преемственность Теодоро у власти любой ценой. Это особенно иронично, поскольку именно французские и американские инструкторы удержали Обианга у власти, позволив ему осуществлять диктаторский контроль над населением.

Вмешательство Вагнера и растущее присутствие китайских инструкторов, которые, по мнению многих, являются шагом к созданию китайской военной базы в Экваториальной Гвинее, вызвали опасный разрыв в отношениях режима Обианга с его основными западными партнерами, такими как Франция и США. Эти страны, которые на протяжении десятилетий предлагали военную и политическую поддержку, теперь наблюдают, как режим Обианга поворачивается в сторону Беларуси и России. Столкнувшись с падением нефтяных доходов и глубоким экономическим кризисом, Обианг готов пожертвовать своими историческими союзами с Западом, чтобы гарантировать военную защиту и династическую преемственность для своего сына.

Это радикальное изменение не только дестабилизирует международные отношения Экваториальной Гвинеи, но и усугубляет атмосферу внутренних репрессий. Милитаризация страны, возглавляемая иностранными наемниками, поставила само существование местного населения под угрозу, считают местные журналисты и эксперты. Также они отмечают, что интересы Китая продвигаются под прикрытием все более очевидной иностранной интервенции.

Что известно об Экваториальной Гвинее и ее династии диктаторов

Страна долгое время была колониальной: до 1968 года ее контролировала Испания, которая завезла рабочих из Нигерии для работы на плантациях какао. Когда к власти пришел Франсиско Масиас Нгема Бийого, он ликвидировал все партии и международные организации, а себя объявил пожизненным президентом. Сотрудничал с СССР и к концу 1970-х стал проявлять признаки слабоумия. Выражалось это в том, что он казнил всех неугодных, чем спровоцировал массовую эмиграцию из страны, население которой составляло около 300 тысяч человек. 50 тысяч было убито, 125 тысяч – бежали. В итоге в Экваториальной Гвинее осталось около десятка человек с высшим образованием, а директора государственного бюро статистики, который опубликовал данные о количестве жителей, Нгема приказал расчленить, чтобы тот "научился" считать. Слово "интеллектуальный" он тоже запретил, как и выпуск всех газет и книг. В итоге он не покидал свою виллу, где жил с тремя женами и разговаривал с давно казненными соратниками.

Когда родной племянник его сверг, Нгеме удалось сбежать с двумя чемоданами валюты, а остальные деньги из государственной казны он сжег.

Когда его задержали и приговорили к расстрелу, напуганные солдаты отказались его казнить, так как Нгема имел репутацию колдуна. В итоге приговор привели в действие солдаты из Марокко. Семья диктатора сбежала в КНДР.

Нынешний диктатор, Теодоро Обианга Нгема Мбасого, поддерживает отношения с РФ, а также с КНР и Северной Кореей. Считается одним из самых богатых правителей мира с состоянием в 600 миллионов долларов. Обвинялся в каннибализме и в казни лидеров оппозиции. Но он болен раком, так что ему важно обеспечить преемственность своей династии.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого и Владимир Путин Фото: Соцсети

Напомним, ранее Фокус писал о том, как РФ расширяет сферу своего влияния на Африканском континенте. Однако в Мали наемники ЧВК "Вагнер" были разбиты местными повстанцами-туарегами.