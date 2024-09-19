"Перестраивает экономику": в СНБО объяснили, когда Путин будет готов напасть на страны НАТО

Пока что планы России тормозятся по ряду причин, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Впрочем, уже к 2030 году Кремль может выйти на готовность для удара по странам Балтии, которые являются членами Североатлантического Альянса.

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При нынешней ситуации Москва может выйти на готовность для удара по странам Балтии к 2030 году, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, ключевым вопросом для Москвы является полноценная перестройка экономики под войну.

Российские планы тормозят международные санкции, а также большие потери на фронте вместе с отсутствием большой помощи от автократий Китая, Ирана и Северной Кореи, которые пытаются не попасть под экономический "каток" Запада и решают собственные вопросы на Ближнем Востоке и регионах Глобального Юга.

Впрочем, даже эти "трудности" не отменяют возможности Кремля проводить прокси операции с "беженцами" и "залетами дронов" против стран НАТО, — подчеркнул руководитель ЦПИ.

Напомним, в марте разведка Литвы предупреждала, что российские военные активно готовятся к длительному противодействию странам-членам НАТО в регионе Балтийского моря. Эстонская разведка считает, что РФ понадобится от трех до пяти лет, чтобы восстановить свою военную машину настолько, чтобы представлять прямую угрозу для военного альянса.

Председатель комитета по иностранным делам латвийского парламента Рихард Колс считает, что Путин мечтает проверить на прочность Альянс, бросив ему вызов.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам коллаборанта Владимира Корнилова, России должно принадлежать гораздо больше "исторических земель", чем сейчас. Среди них — Финляндия и страны Балтии, а Львов якобы должен быть польским, но в составе РФ.