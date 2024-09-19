"Перебудовує економіку": в РНБО пояснили, коли Путін буде готовий напасти на країни НАТО

Поки що плани Росії гальмуються низками причин, зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Утім, вже до 2030 року Кремль може вийти на готовність для удару по країнах Балтії, які є членами Північноатлантичного Альянсу.

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За нинішньої ситуації Москва може вийти на готовність для удару по країнах Балтії до 2030 року, наголосив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, ключовим питанням для Москви є повноцінна перебудова економіки під війну.

Російські плани гальмують міжнародні санкції, а також великі втрати на фронті разом із відсутністю великої допомоги від автократій Китаю, Ірану та Північної Кореї, які намагаються не потрапити під економічний "каток" Заходу та вирішують власні питання на Близькому Сході та регіонах Глобального Півдня.

Утім, навіть ці "труднощі" не скасовують можливості Кремля проводити проксі операції з "біженцями" і "зальотами дронів" проти країн НАТО, — наголосив керівник ЦПД.

Нагадаємо, у березні розвідка Литви попереджала, що російські військові активно готуються до тривалої протидії країнам-членам НАТО в регіоні Балтійського моря. Естонська розвідка вважає, що РФ знадобиться від трьох до п'яти років, щоб відновити свою військову машину настільки, щоб становити пряму загрозу для військового альянсу.

Голова комітету у закордонних справах латвійського парламенту Ріхард Колс вважає, що Путін мріє перевірити на міцність Альянс, кинувши йому виклик.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами колаборанта Володимира Корнілова, Росії має належати набагато більше "історичних земель", ніж зараз. Серед них — Фінляндія і країни Балтії, а Львів нібито має бути польським, але у складі РФ.