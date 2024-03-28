"Від Лісабона до Луганська, а серби прийдуть самі": пропагандисти РФ захоплюють Каліфорнію та Аляску (відео)

За словами колаборанта Володимира Корнілова, Росія не по праву займає нинішні території, оскільки належати їй має набагато більше "історичних земель". Серед іншого — Фінляндія та країни Балтії, а Львів нібито має бути польським, але у складі РФ.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов із колегами по цеху заявив про можливість захоплення таких американських штатів, як Аляска і Каліфорнія. Фрагмент програми опублікував у соцмережі Х колишній радник глави МВС України Антон Геращенко.

"До речі, згоден із тим, хто каже, що Росія займає несправедливо... повинна займати набагато більше. Повертати історичні землі треба, само собою. Відновлювати історичну справедливість", — сказав Володимир Корнілов, колумніст "РИА Новости".

Фрагмент програми Володимира Соловйова

Соловйов на це згадав про Каліфорнію і далі пройшовся картою у східному напрямку: "Фінляндія, Прибалтика [країни Балтії] — все наше".

"Тільки Польщу залишимо... але ви ж полякам Львів віддали", — поправив Корнілов свого колегу, давлячись від сміху.

"Правильно, всередині (російської) території", — уточнив Соловйов.

Ще один гість програми сказав, що потрібно забрати Аляску і залишити тільки Сербію. На що ведучий відповів, що "серби самі прийдуть".

"Від Лісабона до Луганська", — також прозвучало в аудиторії.

Хто такий Володимир Корнілов?

Володимир Корнілов у нульові роки працював телеведучим у Донецьку, очолював Українську філію Інституту країн СНД у Києві та Центр євразійських досліджень у Гаазі (Нідерланди). Був вписаний у список сайту "Миротворець" з 2014 року, з 2019 — громадянин РФ.

Нагадаємо, що 26 березня Володимир Соловйов різко відповів жителям Бєлгорода, які скаржаться на обстріли в регіоні.

Раніше, 16 березня, повідомлялося, що Соловйов запропонував росіянам нові туристичні напрямки: замість Європи — Іран і Північну Корею.