Учасник пропагандистського ефіру зізнався, що "важко жити без відпочинку на Лазурному березі раз на рік чи не бути в Парижі".

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Під час авторського токшоу Володимира Соловйова російські пропагандисти поскаржилися на "важке" життя без відпочинку на Лазурному березі чи в Парижі. У відповідь на це Соловйов заговорив про альтернативу, а саме — "курорти" Північної Кореї.

Розмова відповідного змісту відбулася вчора ввечері, 17 березня, в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1".

Так, один із гостей Соловйова визнав, що дуже важко, якщо раз на рік не побувати в Парижі чи на Лазурному березі. "Нам важко, проте ми кріпимося", — сказав професор МДУ Віталій Третьяков. У відповідь на це Соловйов розповів про своє бачення відпочинку. Зокрема, він має на увазі пляжі Північної Кореї та Ірану, які перебувають під санкціями.

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"Ми можемо повторити мій шлях. На нас чекають пляжі Ірану і Північної Кореї. Оскільки в усіх інших великих країнах проти мене вже було введено санкції", — заявив він з невеселою усмішкою.

Така ідея сподобалася Третьякову. Він почав казати, що нібито з Іраном "дарма кидаються", бо там "найкраще червоне вино".

Варто зазначити, що до цього журналісти з'ясували, що Соловйов має елітну нерухомість в Італії. Мова йде про декілька вілл, розташованих біля озера Комо. Причому ця нерухомість частково переоформлена на Ірину Соловйову, матір пропагандиста. До того ж, у фонді загиблого Олексія Навального вартість цієї нерухомості оцінили у 17 млн доларів.

Італія з початком російського повномасштабного вторгнення наклала арешт на майно Соловйова, тому зараз він не може потрапити до Євросоюзу. Причому до цього пропагандист неодноразово погрожував італійцям через надання військової допомоги Києву. Він стверджував, що, попри всю "любов" до цієї країни, Росія нібито "нічого не буде їй пробачати".

Як відомо, 16 жовтня у мережі нагадали обіцянку Володимира Соловйова поїхати воювати до Ізраїлю, якщо там розпочнеться війна.