Главный штурман Тихоокеанского флота РФ умер во время марафона: детали (видео)

Перед забегом Витютнев проходил медкомиссию, но врачи не увидели никаких противопоказаний, допустив его к забегу. Теперь прокуратура Приморья проводит расследование смерти военного.

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41-летний главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 1-го ранга Евгений Витютнев умер во время забега на марафоне "Мосты Владивостока", сообщает "Медуза" и ряд других росСМИ.

По информации журналистов, ему стало плохо прямо на трассе, и он потерял сознание. Местные СМИ пишут, что, судя по всему, трагедия произошла на спуске с ул. Окатовой в сторону "Радиоприбора", недалеко от старта на 5 км. Перед Окатовой идет затяжной подъем – один из сложнейших участков марафона. Многие не выдерживают его и переходят на шаг.

По информации Voice, сначала Витютнева откачивали врачи, дежурившие на трассе, а затем приехала реанимация. Полицейские также привезли медиков скорой помощи, однако это не принесло желаемого результата. Как стало известно, перед забегом Витютнев проходил медкомиссию наряду с другими участниками марафона, и никаких противопоказаний у него не обнаружили.

Соболезнование в связи с гибелью участника марафона выразил глава администрации городского округа ЗАТО Фокино, где находится база Тихоокеанского флота, Александр Баранов. Он пояснил, что лично знал Евгения с детства. В школьные годы Витютнев проживал в Фокино и посещал военно-патриотический клуб "Макаровец".

Прокуратура Приморья подтвердила смерть 41-летнего участника марафона во Владивостоке и объявила о проверке.

"Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия", — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

"Мосты Владивостока" проводился 28 сентября восьмой раз. Его трасса проходит через остров Русский, мосты Русский и Золотой с финишем на Центральной площади города Владивостока. Забеги проводились на 5 и 10 километров, а также полумарафонскую (21,1 километра) и марафонскую (42,2 километра) дистанции.

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