Головний штурман Тихоокеанського флоту РФ помер під час марафону: деталі (відео)

Перед забігом Вітютнев проходив медкомісію, але лікарі не побачили жодних протипоказань, допустивши його до забігу. Тепер прокуратура Примор'я проводить розслідування смерті військового.

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41-річний головний штурман Тихоокеанського флоту, капітан 1-го рангу Євген Вітютнєв помер під час забігу на марафоні "Мости Владивостока", повідомляє "Медуза" і низка інших росЗМІ.

За інформацією журналістів, йому стало погано прямо на трасі, і він знепритомнів. Місцеві ЗМІ пишуть, що, судячи з усього, трагедія сталася на спуску з вул. Окатової в бік "Радіоприладу", недалеко від старту на 5 км. Перед Окатовою йде затяжний підйом — одна з найскладніших ділянок марафону. Багато хто не витримує його і переходить на крок.

За інформацією Voice, спочатку Вітютнєва відкачували лікарі, які чергували на трасі, а потім приїхала реанімація. Поліцейські також привезли медиків швидкої допомоги, однак це не принесло бажаного результату. Як стало відомо, перед забігом Вітютнєв проходив медкомісію разом з іншими учасниками марафону, і жодних протипоказань у нього не виявили.

Співчуття у зв'язку із загибеллю учасника марафону висловив голова адміністрації міського округу ЗАТО Фокіно, де розташована база Тихоокеанського флоту, Олександр Баранов. Він пояснив, що особисто знав Євгена з дитинства. У шкільні роки Вітютнєв проживав у Фокіному і відвідував військово-патріотичний клуб "Макарівець".

Прокуратура Примор'я підтвердила смерть 41-річного учасника марафону у Владивостоці й оголосила про перевірку.

"Наглядове відомство дасть оцінку виконанню вимог законодавства під час організації спортивного заходу та повноті заходів, вжитих для гарантування безпеки його учасників, зокрема організацію медичного супроводу заходу", — ідеться в повідомленні крайової прокуратури.

"Мости Владивостока" проводився 28 вересня увосьме. Його траса проходить через острів Руський, мости Руський і Золотий із фінішем на Центральній площі міста Владивостока. Забіги проводилися на 5 і 10 кілометрів, а також напівмарафонську (21,1 кілометра) і марафонську (42,2 кілометра) дистанції.

Раніше Фокус писав, як десантники ЗСУ знищили окупанта у воді, який намагався втекти від безпілотника. Також повідомлялося, як воїни ССО зловили "жирну" ціль російської армії новітньою українською розробкою, знищивши рухому радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".