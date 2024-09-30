В больнице с переломом черепа: "кадыровцы" похитили россиянина за "съемку их дислокации", — СМИ

По информации журналистов, мужчине удалось выпрыгнуть из машины, но при этом он разбил себе череп. Сейчас молодой человек находится в больнице.

Related video

Бойцы спецподразделения "Ахмат" похитили жителя Белгородской области РФ за то, что он снимал видео рядом с местом их дислокации. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Отмечается, что молодой человек якобы снимал на видео мост через реку Оскол в Валуйском районе Белгородской области. Бойцам показалось, что он снимает места их дислокации. Поэтому военные задержали молодого человека и силой посадили его в машину.

Во время движения задержанный выпрыгнул из авто военнослужащих и разбил себе череп. 27 сентября мужчину госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу с переломом костей черепа. Пока неизвестно, подвергся ли он физическому насилию во время пребывания в транспортном средстве. Самих же военнослужащих задержаны не были.

Ранее Фокус писал, что в начале августа жители Курщины решили избавиться от "кадыровцев", которые их терроризировали, руками ВСУ. С начала спецоперации украинских военных в области местные устроили настоящую охоту на воинов "Ахмата". Они передают данные о дислокации "кадыровцев" в лесополосах вблизи их населенных пунктов.

Напомним, 22 августа стало известно, в Курской области Силы обороны Украины ликвидировали военнослужащего ВС РФ, командира группы спецназа "Ахмат" Зелимхана Батукаева с псевдонимом "Шустрый". Кроме него были ликвидированы еще около 30 российских военных.

Кстати, кадыровцы занимаются мародерством в Курской области. В частности, на видео с камер наблюдения от 17 августа видно, что они ограбили салон сотовой связи "Мегафон" в поселке Глушково в Курской области.