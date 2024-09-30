У лікарні з переломом черепа: "кадирівці" викрали росіянина за "зйомку їх дислокації", — ЗМІ

За інформацією журналістів, чоловіку вдалось вистрибнути з машини, але при цьому він розбив собі череп. Наразі молодик знаходиться в лікарні.

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Бійці спецпідрозділу "Ахмат" викрали жителя Бєлгородської області РФ за те, що він знімав відео поряд з місцем їх дислокації. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Зазначається, що молодий чоловік нібито знімав на відео міст через річку Оскіл у Валуйському районі Бєлгородської області. Бійцям здалось, що він знімає місця їх дислокації. Тому військові затримали молодика та силоміць посадили його у машину.

Під час руху затриманий вистрибнув з авто військовослужбовців та розбив собі череп. 27 вересня чоловіка госпіталізували до Валуйської центральної районної лікарні із переломом кісток черепа. Наразі невідомо, чи зазнав він фізичного насильства під час перебування у транспортному засобі. Самих же військовослужбовців затримано не було.

Раніше Фокус писав, що на початку серпня жителі Курщини вирішили позбутися від "кадирівців", які їх тероризували, руками ЗСУ. Від початку спецоперації українських військових в області місцеві влаштували справжнє полювання на вояків "Ахмату". Вони передають дані про дислокацію "кадирівців" у лісосмугах поблизу їхніх населених пунктів.

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, в Курській області Сили оборони України ліквідували військовослужбовця ЗС РФ, командира групи спецпризначенців "Ахмат" Зелімхана Батукаєва на псевдо "Шустрый". Окрім нього було ліквідовано ще близько 30 російських військових.

До речі, кадирівці займаються мародерством в Курській області. Зокрема, на відео з камер спостереження від 17 серпня видно, що вони пограбували салон стільникового зв'язку "Мегафон" у селищі Глушково в Курській області.