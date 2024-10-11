"Утечка в ракетной шахте": как затонула российская подлодка K-219 с ядерными ракетами

Первоначальная медленная реакция экипажа усугубила положение, и, несмотря на все попытки потушить пожар и вручную отключить ядерные реакторы, подлодка в итоге затонула. Из-за утечки в одной из ракетных труб морская вода смешалась с ракетным топливом, последовал взрыв и пожар на борту.

Related video

В октябре 1986 года советская субмарина K-219 с баллистическими ракетами затонула, примерно, в 1126 км от побережья Бермудских Островов после аварии. В одной из пусковых ракетных шахт произошла утечка, морская вода начала затекать и смешиваться с ракетным топливом. Летучая смесь тепла и газа оказалась смертельно опасной, а экипаж действовал медленно.

Фокус перевел статью Брента М. Иствуда, эксперта по новым угрозам и бывшего офицера американской пехоты, автора книги "Люди, машины и данные: будущие тенденции в войне".

Из-за утечки в одной из ракетных труб морская вода смешалась с ракетным топливом, последовал взрыв и пожар на борту.

Первоначальная медленная реакция экипажа усугубила положение, и, несмотря на все попытки потушить пожар и в ручную отключить ядерные реакторы, подлодка в итоге затонула.

Погибли три моряка. Последний советский генсек Михаил Горбачев выразил глубокую обеспокоенность по поводу возможной потери ядерных ракет и риска того, что американские войска получат доступ к секретным технологиям.

Только один член экипажа пытался что-то предпринять и продуть трубу. Произошло короткое замыкание и взрыв в шахте, из-за чего ракета и боеголовки оказались в воде. Ядерные реакторы пришлось остановить вручную, поскольку механизмы управления оказались поврежденными. Погибли три моряка.

K-219 начала тонуть. Советский корабль попытался спасти подлодку, вытащив ее в безопасное место. Но это не сработало — буксирный трос оторвался. Капитан подлодки Игорь Британов решил покинуть судно. Подлодка ушла на дно океана, а ракеты оказались потерянными. Вся встреча длилась три дня.

Администрация президента США Рональда Рейгана даже предложила помощь СССР. Американские официальные лица оценили, что представители Москвы сообщили им о трагедии в день ее возникновения. Но, к счастью, никакой радиоактивности или ядерного взрыва не произошло. Выжившие моряки выбрались, а капитан Британов был последним, кто покинул подлодку живым, в соответствии с военно-морскими обычаями.

Могли ли США украсть секреты из обломков К-219?

Представители СССР беспокоились, что американцы поднимут обломки подлодки и в их распоряжении окажутся секреты конструкции подлодки. Но этого не произошло.

"Горбачев был встревожен, он все еще был уязвлен чернобыльским инцидентом, который произошел полгода назад, и не хотел, чтобы его обвинили в сокрытии гибели атомной подлодки", — отмечает автор.

У Горбачева и Рейгана была запланирована встреча на высшем уровне в Рейкьявике, и советский руководитель не хотел ставить под угрозу отношения с США до начала переговоров по контролю над вооружениями.

Горбачев был в ярости и обвинил команду К-219

Он не считал, что этой трагедии можно было избежать и обвинил капитана и команду в некомпетентности. Даже задался вопросом, не проявили ли они трусости и не запаниковали ли. Он также высказывался о том, что американцы могли каким-то образом провести диверсию.

Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин должен был признать свою вину и ответить Горбачеву напрямую о том, что случилось с К-219.

В своем продолжительном отчете перед Политбюро он уточнил, что некоторые части подлодки были в приемлемом состоянии, за исключением поврежденной трубы, из которой шел дым. Но корпус не показывал накопления тепла.

Подлодка тонула медленно, на ее осмотр отправили специальную команду, пытались выяснить суть проблемы, пока еще не было слишком поздно. Ведь эта лодка несла ядерные ракеты.

Выяснилось, что три отсека были сухими. В одном была загазованность, в другом — утечка газа из вентиляционной системы.

Можно ли было избежать пожара?

Адмиралу Чернавину показалось, что экипаж совершил ошибку, не проверив питание подлодки до того, как произошло короткое замыкание, вызвавшее пожар. Команде не следовало включать водяной насос в протекающей трубе, не выяснив состояние электрической системы, заключил он.

Подлодка К-219

Горбачев был в ярости и засыпал Чернавина вопросами о порвавшемся буксирном тросе. У К-219 были явные неисправности, а экипаж не отреагировал должным образом на чрезвычайную ситуацию. К-219 стоит считать одной из худших подлодок всех времен, потому что возник пожар, а на борту находились ядерные ракеты.

Ко всему прочему, по мнению Брента М. Иствуда, это одна из самых опасных подлодок, когда-либо плававших. Горбачев опасался худшего и был прав, обвиняя экипаж. Они медленно отреагировали на первоначальную утечку и не проверили систему электропитания перед тем, как включили водяной насос.

Они должны были знать, что газ присутствует и что использование электроэнергии окажется опасным. Это был один из самых опасных случаев на море во времена Холодной войны. Советскому Союзу и американцам повезло, что не случилось худшего.

Напомним, что 9 октября сообщалось об американской субмарине Georgia, которая атаковала военные объекты хуситов.

Об авторе

Брент М. Иствуд — эксперт по новым угрозам и бывший офицер американской пехоты. Его аккаунт в соцсети Х — @BMEastwood.