Франция провела испытания первых дронов Colibri перед поставками в Украину (видео)

Приоритетными целями Colibri являются легкобронированная техника и пехота. А его развертывание занимает всего 5 минут, что делает его крайне эффективным для быстрого реагирования в боевых условиях.

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Во Франции прошли успешные испытания первого барражирующего боеприпаса, известного как беспилотник-камикадзе Colibri. Разработка является значительным шагом в укреплении французского суверенитета в области дистанционных боеприпасов и поддержке международных союзников, включая Украину. Об этом 16 октября сообщил Министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

По словам главы оборонного ведомства, поставки БПЛА в Украину и во французские войска состоятся в ближайшие недели.

Беспилотник Colibri6 что известно

Французский беспилотник Colibri был создан на основе дрона UX11, изначально разработанного для фотограмметрических целей. Этот аппарат имеет цельнокрылый корпус из полистирола с размахом крыльев 1,1 м. Он оснащен двухлопастным толкающим винтом и электродвигателем, расположенным в задней части крыла. Полная масса дрона, включая полезную нагрузку, составляет 1,5 кг, а его автономность — 80 минут. Colibri способен развивать крейсерскую скорость 54 км/ч и может подняться на высоту до 6000 м. Развертывание беспилотника занимает всего 5 минут, что делает его крайне эффективным для быстрой реакции в боевых условиях.

Основные характеристики включают:

время полета — 45 минут;

дальность связи — до 25 км с зашифрованной передачей данных;

полезная нагрузка — 1,5 км с предварительно фрагментированным боеприпасом.

способность к автономному полету и видеослежению.

Colibri создан для работы в условиях подавленной GPS-навигации и соответствует стандартам НАТО STANAG, что делает его совместимым с вооруженными силами стран альянса и стратегически важным для многонациональных операций.

Приоритетными целями Colibri являются легкобронированная техника и пехота, что позволяет эффективно бороться с мобильными и динамичными угрозами как днем, так и ночью. Для облегчения использования дрона в полевых условиях он оснащен комплектом учебного и боевого программного обеспечения.

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Создают для Украины: что известно о европейских аналогах "Ланцета" Colibri и Larinae (видео)

Напомним, беспилотник Colibri был представлен компанией KNDS на выставке Eurosatory 2024 в июне текущего года. Партия этих БПЛА будет доставлена ​​Вооруженным силам Украины в рамках пакета военной помощи.