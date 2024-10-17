Воюют даже женщины: в Минобороны рассказали, сколько осужденных пошли в ВСУ (фото)

Уволенные граждане проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях. Бывшим осужденным не предоставляется ежегодный основной отпуск в случае возникновения семейных обстоятельств.

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С момента, когда государство разрешило мобилизоваться в ряды ВСУ осужденным, военными стали более 5 тысяч человек. Об этом в Минобороны Украины сообщили на запрос журналистов "Новости Live".

"По информации Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 30 сентября 2024 года более 5 тысяч человек получили судебное решение об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и служат в ВСУ. Среди них 31 женщина", — отмечается.

Также сообщается, что освобожденные от отбывания наказания проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей в соответствии со штатным расписанием.

Единственное, что этой категории не предоставляется ежегодный основной отпуск в случае возникновения семейных обстоятельств.

Также таким военным на основании заключения ВВК предоставляется отпуск для лечения в связи с болезнью, или отпуск для лечения после получения ранения (контузии, травмы, увечья) исключительно по месту пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения.

Зарплату экс-осужденные, которые находятся в армии, получают в порядке и размерах, установленных для лиц офицерского состава, лиц рядового сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту.

Напомним, что ранее сообщалось, что экс-осужденные бойцы ВСУ захватили позиции россиян в Донецкой области. Их командиры отметили, что они "сражались, как львы".