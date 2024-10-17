Воюють навіть жінки: в Міноборони розповіли, скільки засуджених пішли до ЗСУ (фото)

Звільнені громадяни проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах. Колишнім засудженим не надається щорічна основна відпустка у разі виникнення сімейних обставин.

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Від моменту, коли держава дозволила мобілізуватися до лав ЗСУ засудженим, військовими стали понад 5 тисяч осіб. Про це в Міноборони України повідомили на запит журналістів "Новини Live".

"За інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, станом на 30 вересня 2024 року понад 5 тисяч осіб отримали судове рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та служать в ЗСУ. Серед них 31 жінка", — зазначається.

Також повідомляється, що звільнені від відбування покарання проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин відповідно до штатного розкладу.

Єдине, що цій категорії не надається щорічна основна відпустка у разі виникнення сімейних обставин.

Також таким військовим на підставі висновку ВЛК надається відпустка для лікування у зв'язку з хворобою, або відпустка для лікування після отримання поранення (контузії, травми, каліцтва) виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я.

Зарплату ексзасуджені, які перебувають у війську, отримують в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ексзасуджені бійці ЗСУ захопили позиції росіян на Донеччині. Їхні командири зазначили, що вони "билися, як леви".