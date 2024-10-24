На фоне роста военной экономики в РФ ухудшилась ситуация в других секторах. Россияне уже сталкиваются с процентными ставками на уровне кризиса, а центральный банк может повысить свой контрольный показатель до 20%.

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Рост российской экономики военного периода достиг своего пика после "перегрева" в первой половине года на фоне мощного производства для поддержки военных действий в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

"Пик роста был пройден, скорее всего, в середине этого года. Какой будет траектория роста в следующем году, остается открытым вопрос — будет ли это "мягкая" или "жесткая" посадка для экономики", — сказал Олег Кузьмин, экономист "Ренессанс Капитал" в Москве.

Военное производство в РФ продолжает расти, но недостаточно, чтобы компенсировать падение в других секторах экономики, сообщает Институт Банка Финляндии по экономикам. Также на днях Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз для экономики России и теперь видит рост в 2025 году на уровне 1,3% против 1,5% ранее.

Замедление роста экономических показателей вне военно-промышленного сектора подчеркивает продолжение закрепления России в военной экономике. В 2023 году страна быстро оправилась от рецессии после вторжения, расширяя свою экономику на 3,6% ежегодно за счет расходов, связанных с обороной. Сейчас эксперты предполагают, что увеличение военного производства может происходить за счет гражданских секторов.

Так, промышленное производство в сентябре выросло на 3,2% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% в августе.

Россияне уже сталкиваются с процентными ставками на уровне кризиса, а центральный банк может повысить свой контрольный показатель до 20% — такого же уровня, как и в течение недель после начала вторжения — пытаясь обуздать инфляцию. Любой спад в экономике может подвергнуть потребителей экономической боли, от которой они в основном были защищены на фоне карательных мер, которые США и их союзники продолжают применять.

"Индикаторы свидетельствуют о том, что рост экономики России, вызванный фискальными импульсами, достиг своего пика. Строительные и транспортные услуги с начала 2024 года пришли в упадок, поскольку ставки по ипотечным кредитам начали резко расти, тогда как транспорт столкнулся с ограничениями мощностей. Военное производство продолжает расширяться, но с мая не может компенсировать падение в секторах, обусловленных "гражданским спросом", в результате чего общее промышленное производство осталось без изменений", — прокомментировал Алексей Исаков, российский экономист.

Отмечается, что в последнее время рост производства замедлился, а чтобы его сохранить, требуется увеличение инвестиций, но это маловероятно, учитывая непомерно высокий уровень учетной ставки Центробанка РФ.

Напомним, что украинский дрон сжег гордость российского оборонпрома танк ВС РФ Т-90М "Прорыв". стоимостью 4,5 миллиона долларов. Всего у оккупантов около сотни таких танков.