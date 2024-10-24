Розвиток військової економіки в РФ досягнув свого піку, — Bloomberg

На тлі зростання військової економіки в РФ погіршилася ситуація в інших секторах. Росіяни вже стикаються з відсотковими ставками на рівні кризи, а центральний банк може підвищити свій контрольний показник до 20%.

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Зростання російської економіки військового періоду досягло свого піку після "перегріву" у першій половині року на тлі потужного виробництва для підтримки воєнних дій в Україні. Про це пише Bloomberg.

"Пік зростання був пройдений, швидше за все, в середині цього року. Якою буде траєкторія зростання в наступному році, залишається відкритим питання — чи буде це "м’яка" чи "жорстка" посадка для економіки", — сказав Олег Кузьмін, економіст "Ренесанс Капітал" у Москві.

Військове виробництво в РФ продовжує зростати, але недостатньо, щоб компенсувати падіння в інших секторах економіки, повідомляє Інститут Банку Фінляндії з економік. Також днями Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз для економіки Росії і тепер бачить зростання в 2025 році на рівні 1,3% проти 1,5% раніше.

Уповільнення зростання економічних показників поза військово-промисловим сектором підкреслює продовження закріплення Росії у воєнній економіці. У 2023 році країна швидко оговталася від рецесії після вторгнення, розширюючи свою економіку на 3,6% щорічно шляхом витрат, пов’язаних з обороною. Зараз експерти припускають, що збільшення військового виробництва може відбуватися за кошт цивільних секторів.

Так, промислове виробництво у вересні зросло на 3,2% у річному обчисленні, як порівняти з 2,7% у серпні.

Росіяни вже стикаються з відсотковими ставками на рівні кризи, а центральний банк може підвищити свій контрольний показник до 20% — такого ж рівня, як і впродовж тижнів після початку вторгнення — намагаючись приборкати інфляцію. Будь-який спад в економіці може наразити споживачів на економічний біль, від якого вони здебільшого були захищені на тлі каральних заходів, які США та їхні союзники продовжують застосовувати.

"Індикатори свідчать про те, що зростання економіки Росії, спричинене фіскальними імпульсами, досягло свого піку. Будівельні та транспортні послуги з початку 2024 року занепали, оскільки ставки за іпотечними кредитами почали різко зростати, тоді як транспорт зіткнувся з обмеженнями потужностей. Військове виробництво продовжує розширюватися, але з травня не може компенсувати падіння в секторах, зумовлених "цивільним попитом", в результаті чого загальне промислове виробництво залишилося без змін", — прокоментував Олексій Ісаков, російський економіст.

Зазначається, що останнім часом зростання виробництва сповільнилося, а щоб його зберегти, потрібне збільшення інвестицій, але це малоймовірно, враховуючи непомірно високий рівень облікової ставки Центробанку РФ.

Нагадаємо, що український дрон спалив гордість російського оборонпрому танк ЗС РФ Т-90М "Прорив" вартістю 4,5 мільйона доларів. Загалом в окупантів приблизно сотня таких танків.