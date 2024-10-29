Украина имела два диаметрально противоположных варианта, как избежать войны с РФ, — Кучма

Гарантированно избежать войны могли бы позволить действия не так Украины, как руководителей стран Запада. Они могли предотвратить российское вторжение, считает второй президент Украины.

Related video

Украина имела 2 варианта того, как можно было бы избежать войны. Один из них заключался в укреплении обороноспособности до такого уровня, который сдержал бы РФ, другой — сдаться без сопротивления. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал второй президент Украины Леонид Кучма.

"Как можно было избежать войны? Украина могла это сделать двумя диаметрально противоположными способами: либо усилить свою обороноспособность до уровня, который сдержал бы Россию от нападения, либо сдаться без боя. К сожалению, в течение долгих лет наши лидеры не делали первого. К счастью, в 2022 году они не сделали второго", — сказал Леонид Кучма.

Он отметил, что надо быть честными и признать, что гарантированно избежать войны могли бы позволить действия не так Украины, как руководителей стран Запада.

"Если бы при первых очевидных признаках подготовки российской агрессии они не пытались бы умиротворить Кремль, а четко очертили перспективы наказания (уже не говорю о введении превентивных санкций) — это могло бы остановить Путина", — считает Леонид Кучма.

Второй президент Украины считает, что война — не единственный сценарий для Путина, потому что он предпочел бы "более легкие способы поставить Украину под свою власть". По его мнению, удар по структурам пророссийского политика Виктора Медведчука в феврале 2021 года стал решающим шагом украинского руководства, после которого Путин понял, что голыми руками взять ему Украину не удастся.

.