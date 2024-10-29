Україна мала два діаметрально протилежні варіанти, як уникнути війни з РФ, — Кучма

Гарантовано уникнути війни могли б допомогти дії не так України, як очільників країн Заходу. Вони могли запобігти російському вторгненню, вважає другий президент України.

Related video

Україна мала 2 варіанти того, як можна було б уникнути війни. Один з них полягав у зміцненні обороноздатності до такого рівня, який стримав би РФ, інший — здатися без опору. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав другий президент України Леонід Кучма.

"Як можна було уникнути війни? Україна могла це зробити у два діаметрально протилежні способи: або посилити свою обороноздатність до рівня, який стримав би Росію від нападу, або здатися без бою. На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого. На щастя, у 2022 році вони не зробили другого", — сказав Леонід Кучма.

Він зауважив, що треба бути чесними і визнати, що гарантовано уникнути війни могли б допомогти дії не так України, як очільників країн Заходу.

"Якби при перших очевидних ознаках підготовки російської агресії вони не намагалися б умиротворити Кремль, а чітко окреслили перспективи покарання (вже не кажу про запровадження превентивних санкцій) — це могло б зупинити Путіна", — вважає Леонід Кучма.

Другий президент України вважає, що війна — не єдиний сценарій для Путіна, бо він віддав би перевагу "більш легким способам поставити Україну під свою владу". На його думку, удар по структурах проросійського політика Віктора Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком українського керівництва, після якого Путін зрозумів, що голіруч взяти йому Україну не вдасться.

.