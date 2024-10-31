Договаривались о сдаче в плен: Лукашенко рассказал о звонках от украинских генералов

Беларусь не планирует вмешиваться в войну, но признает, что российские войска вошли в Украину через территорию Беларуси, заявил Лукашенко.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году с ним якобы связывались украинские генералы и хотели сдаться в плен. Об этом он заявил во время выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает российское издание "РИА Новости".

"Они (российские войска — ред.) уже в пригородах Киева были. На окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен", — заявил он.

О своей реакции на эти просьбы Лукашенко не сообщил — так же как и не назвал имена тех, кто конкретно ему звонил. Зато он заявил, что Минск обязательно должен присутствовать за любым переговорным столом, где будет идти речь об урегулировании украинского конфликта.

Он также утверждает, что Беларусь не планирует вмешиваться в войну, но признает, что российские войска вошли в Украину через территорию Беларуси.

Также Лукашенко заявил, что сейчас западные страны изменили свою позицию и готовы договариваться о "ничьей" в российско-украинской войне. Об этом написал "Пул Первого". По его словам, москва уже предлагала "договариваться". Тогда как в продолжении войны он обвинил президента Владимира Зеленского — мол, все из-за "амбиций".