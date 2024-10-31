Домовлялися про здачу в полон: Лукашенко розповів про дзвінки від українських генералів

Білорусь не планує втручатися у війну, але визнає, що російські війська увійшли в Україну через територію Білорусі, заявив Лукашенко.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у 2022 році з ним нібито зв'язувалися українські генерали і хотіли здатися в полон. Про це він заявив під час виступу на II Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки, передає російське видання "РИА Новости".

"Вони (російські війська — ред.) вже в передмістях Києва були. На околиці Києва були війська. Ніхто їх не стримав. Мені дзвонили генерали українські, просили звʼязатися з Путіним через мене, щоб зупинити війну і якось здатися в полон", — заявив він.

Про свою реакцію на ці прохання Лукашенко не повідомив — так само як і не назвав імена тих, хто конкретно йому телефонував. Натомість він заявив, що Мінськ обов'язково має бути присутнім за будь-яким переговорним столом, де йтиметься про врегулювання українського конфлікту.

Він також стверджує, що Білорусь не планує втручатися у війну, але визнає, що російські війська увійшли в Україну через територію Білорусі.

Також Лукашенко заявив, що зараз західні країни змінили свою позицію та готові домовлятися про "нічию" в російсько-українській війні. Про це написав "Пул Первого". За його словами, москва вже пропонувала "домовлятися". Тоді як у продовженні війни він звинуватив президента Володимира Зеленського — мовляв, усе через "амбіції".