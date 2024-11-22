Угроз для юга сейчас больше, чем для севера — комбриг Третьей штурмовой Билецкий

Российские оккупационные войска фактически начали штурмовые действия на Запорожском направлении, западнее Великой Новоселки — важного узла обороны всего юга Украины. Об этом в интервью УП заявил полковник Андрей Билецкий, командир Третьей штурмовой бригады.

По его мнению, за счет наступления в районе Великой Новоселки россияне, вероятно, пытаются облегчить выполнение своей первоочередной задачи — оккупацию Курахово в Донецкой области.

"Запорожская область — чрезвычайно опасное направление. Сама местность там равнинная, крупных населенных пунктов почти нет, если вы посмотрите на карту. Коммуникации вытянуты с запада на восток. Их можно перерезать, в прямом смысле слова. Это для нас может быть проблемой. Для всего, не только для южного, но и для северного Донбасса" — считает комбриг.

По его данным, Силы обороны Украины сейчас укрепляют оборону на этом отрезке фронта, наращивают темпы строительства фортификаций, которых, по мнению Билецкого, до сих пор недостаточно. При этом угрозы захвата Запорожья пока нет, но приближение врага к областному центру будет означать усиление обстрелов и обезлюдение города, чего нельзя допустить.

"Будем надеяться, что наших усилий будет достаточно и мы сможем купировать эту историю на Запорожском направлении. Мне оно кажется значительно опаснее на данную минуту, чем северное — Сумское направление. Теоретически там тоже могут быть проблемы. Все мы понимаем, что продвижение южнее и севернее создают угрозу Харькову", — заявил комбриг Третьей штурмовой.