Загроз для півдня наразі більше, ніж для півночі – комбриг Третьої штурмової Білецький

Російські окупаційні війська фактично розпочали штурмові дії на Запорізькому напрямку, західніше Великої Новосілки – важливого вузла оборони всього півдня України. Про це в інтервʼю УП заявив полковник Андрій Білецький, командир Третьої штурмової бригади.

На його думку, за рахунок наступу в районі Великої Новосілки росіяни, ймовірно, намагаються полегшити виконання свого першочергового завдання – окупацію Курахового на Донеччині.

"Запорізька область – надзвичайно небезпечний напрямок. Сама місцевість там рівнинна, великих населених пунктів майже немає, якщо ви подивитесь на карту. Комунікації витягнуті з заходу на схід. Їх можна перерізати, в прямому сенсі слова. Це для нас може бути проблемою. Для всього, не тільки для південного, але і для північного Донбасу" – вважає комбриг.

За його даними, Сили оборони України зараз зміцнюють оборону на цьому відрізку фронту, нарощують темпи будівництва фортифікацій, яких, на думку Білецького, і досі недостатньо. При цьому загрози захоплення Запоріжжя наразі немає, але наближення ворога до обласного центру означатиме посилення обстрілів і знелюднення міста, чого не можна допустити.

"Будемо сподіватися, що наших зусиль буде достатньо і ми зможемо купірувати цю історію на Запорізькому напрямку. Мені він здається значно небезпечнішим на дану хвилину, ніж північний – Сумський напрямок. Теоретично там теж можуть бути проблеми. Всі ми розуміємо, що просування південніше і північніше створюють загрозу Харкову" – заявив комбриг Третьої штурмової.