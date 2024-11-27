Что такое "Личное распоряжение военнослужащего" на случай потери кормильца — комментарий офицера

"Личное распоряжение военнослужащего о выплате денежной помощи" является сознательным волеизъявлением граждан на службе в Вооруженных силах Украины, которые не желают тяжбы по финансовым вопросам и внутренних семейных разборок в случае потери семьей кормильца.

Задача личного распоряжения определить в процентах кому именно будет начислено денежное обеспечение установленным порядком, указать корректные сведения о лицах и их полные реквизиты.

В связи с постановлением Кабмина от 14 мая 2024 №550 "Об утверждении Порядка и сроков передачи военнослужащим оригинала личного распоряжения командиру воинской части ..." сведения об отсутствии или наличии в воинской части такого распоряжения является ключевым в формировании (сборе) пакета документов строевой частью и службой ФЭС для РТЦК и СП — в моменте запроса от семьи или опекунов несовершеннолетних детей военнослужащих для назначения — надлежащих выплат.

Образец Личного распоряжения военнослужащего доступен в сети, но автор рекомендует первоисточник образца общественной организации Юридическая сотня.

Для сознательных пользователей доведено постановление Кабинета министров Украины от 14 мая 2024 года №550.

Побратимы и сестры — превыше всего берегите себя. Государство — это Вы!

Дмитрий Стрелецкий, старший лейтенант Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.