Що таке "Особисте розпорядження військовослужбовця" на випадок втрати годувальника — коментар офіцера

"Особисте розпорядження військовослужбовця про виплату грошової допомоги" є свідомим волевиявленням громадян на службі в Збройних силах України, які не бажають тяжби із фінансових питань та внутрішніх сімейних розборок на випадок втрати родиною годувальника.

Завдання особистого розпорядження визначити у відсотках кому саме буде нараховано грошове забезпечення встановленим порядком, вказати коректні відомості про осіб та їх повні реквізити.

В зв’язку із постановою Кабміну від 14 травня 2024 року №550 "Про затвердження Порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини…" відомості про відсутність або наявність у військової частини такого розпорядження є ключовим в формуванні (зборі) пакету документів стройовою частиною та службою ФЕС для РТЦК та СП — у моменті запиту від родини або опікунів неповнолітніх дітей військовослужбовців для призначення – належних виплат.

Зразок Особистого розпорядження військовослужбовця доступний в мережі, але автор радить першоджерело зразка громадської організації Юридична сотня.

Для свідомих користувачів доведена постанова Кабінету міністрів України від 14 травня 2024 року №550.

Побратими і посестри — понад усе бережіть себе. Держава — це Ви!

Дмитро Стрелецький, старший лейтенант Сухопутних військ Збройних сил України.