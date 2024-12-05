В Кривом Роге на свалке нашли флаги и портреты военных: подробности (фото)

Фирма, которая занимается полиграфией в Кривом Роге, выбросила на свалку производственный брак. В тех мешках с "неликвидом" были военные флаги и портреты погибших бойцов.

В Кривом Роге Днепропетровской области местные волонтеры нашли в контейнерах для мусора мешки с обрезками флагов, знаменами военных и портретами защитников. Об этом сообщает ресурс "Свои".

Волонтеры, которые заметили мешки на ул. Лесного решили, что кто-то выбросил ткань, и хотели забрать ее для изготовления сеток. Когда же исследовали содержание, вызвали полицию.

Вскоре владелец полиграфической фирмы, которая изготавливала флаги, объяснял правоохранителям, что водитель случайно захватил не тот мешок.

Он объяснил полиции, что изделия с дефектами, которые иногда случаются при изготовлении, собирают в отдельные мешки и вывозят на свалку.

Обычно, в таких случаях должна быть утилизация остатков, но работник предприятия, не зная, что находилось в мешках, выбросил их все.

На момент выхода материала официальной позиции правоохранительных органов по поводу данного инцидента не было.

Напомним, в апреле активисты обновили стелу на въезде в Донецкую область, на которой оставляли подписи военные. Однако в сети старания волонтеров не оценили, раскритиковав инициативу и отметив, что была стерта "часть истории" и память о павших защитниках Донетчины.

Также Фокус писал, что в Кривом Роге мужчина отказался от мобилизации. Свое решение он аргументировал тем, что ранее уже принимал присягу на верность России.