У Кривому Розі на смітнику знайшли прапори та портрети військових: подробиці (фото)

Фірма, яка займається поліграфією у Кривому Розі, викинула на смітник виробничий брак. У тих мішках з "неліквідом" були військові прапори та портрети загиблих бійців.

У Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві волонтери знайшли в контейнерах для сміття мішки з обрізками прапорів, стягами військових та портретами захисників. Про це повідомляє ресурс "Свої".

Волонтери, які помітили лантухи на вул. Лісового вирішили, що хтось викинув тканину, та хотіли забрати її для виготовлення сіток. Коли ж дослідили зміст, викликали поліцію.

Невдовзі власник поліграфічної фірми, яка виготовляла прапори, пояснював правоохоронцям, що водій випадково захопив не той лантух.

Він пояснив поліції, що вироби з дефектами, які іноді трапляються під час виготовлення, збирають в окремі мішки й вивозять на смітник на вул. Лісового.

Зазвичай, в таких випадках має бути утилізація залишків, але працівник підприємства, не знаючи, що знаходилося у клунках, викинув їх усі.

На момент виходу матеріалу офіційної позиції правоохоронних органів з приводу цього інциденту не було.

Нагадаємо, у квітні активісти оновили стелу на в’їзді в Донецьку область, на якій залишали підписи військові. Однак у мережі старання волонтерів не оцінили, розкритикувавши ініціативу та наголосивши, що була стерта "частина історії" та пам’ять про полеглих захисників Донеччини.

Також Фокус писав, що у Кривому Розі чоловік відмовився від мобілізації. Своє рішення він аргументував тим, що раніше вже складав присягу на вірність Росії.