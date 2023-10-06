Присягнув на вірність іншій: у Кривому Розі геолог "оригінально" ухилився від мобілізації

Ухилянт отримав повістку, але відмовився прибути до військової частини. Суд покарав його роком іспитового терміну.

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У Кривому Розі на лаві підсудних опинився чоловік, який відмовився від мобілізації. Свою відмову він аргументував тим, що раніше вже складав присягу на вірність Росії. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, цього року в липні криворіжець, який працює геологом, отримав мобілізаційне розпорядження, за яким повинен був з’явитися до військової частини. Втім, військовозобов’язаний категорично відмовився йти захищати Україну. Свою відмову він пояснив тим, що 1994 року він навчався у Томському університеті і там "присягнув на вірність РФ".

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Своє рішення він нібито змінити не може, бо "присягу двічі не складають".

У військовій частині таку "оригінальність" не оцінили і подали на ухилянта до суду. Справу розглядав Інгулецький районний суд. Геолога засудили до 3 років позбавлення волі, але змінили цей строк на рік іспитового.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

Нагадаємо, що прикордонники викрили масштабну "схему" незаконного виїзду українських чоловіків через Молдову до Румунії, яку організував громадянин Сирії.

Раніше повідомлялося, що в Україні засудили чоловіка, який ухилявся від мобілізації через хронічний енурез.