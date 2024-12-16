"В эваке держал свою руку на груди, чтобы не потерять": боец ВСУ рассказал о бое в Донецкой области

В тот день группа из 5 морпехов отправилась на задание, но попала в засаду. Завязался бой, в первые минуты которого четверо бойцов из группы получили ранения.

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Украинский защитник из Кировоградской области во время боя получил тяжелое ранение ног и потерял руку. Он выжил, а побратим, который вытащил его с поля боя, погиб. Мужчина прошел курс реабилитации и получил протез. Как он привыкает к новой жизни после полученных ранений, военный рассказал "Фактам".

32-летний Алексей Дернов из Знаменки Кировоградской области. До полномасштабной войны он работал машинистом электровоза на "Укрзалізниці", занимался фехтованием и увлекался средневековыми боями. 24 февраля 2024 года он собирался в рейс, а уже через несколько дней отправился добровольцем на фронт. В 2023 году Алексей воевал в составе 37-й отдельной бригады морской пехоты, а летом того же года в результате вражеского артобстрела получил тяжелые ранения и потерял руку. Это произошло в Донецкой области.

Алексей Дернов получил тяжелое ранение во время боев в Донецкой области

По его словам, в тот день он в составе группы из 5 человек отправился на задание, но группа попала в засаду, и их накрыло два пулеметных расчета. Завязался бой, в первые минуты которого четверо бойцов из группы получили ранения, среди них и Алексей. Он отметил, что ранение было некритичным, поэтому он продолжил бой.

"Прошло полчаса, и мы в посадке перебегали метров десять без деревьев. В тот самый момент почувствовал, будто что-то толкнуло меня вперед. Я упал, но не потерял сознание. Посмотрел на руку — она висит почти оторванная. Хотел грести ногами — а они не двигаются. Думаю, все, сейчас прилетит снаряд и меня разорвет. В одну минуту куча мыслей промелькнула в голове. Но подбежал побратим, оттянул меня за броник к нашему окопу, а сам побежал дальше. К сожалению, в тот день он погиб...", — рассказал Алексей.

Он добавил, что уже когда его дотащили до окопа, он увидел, что его рука просто лежит рядом.

"Ребята ее замотали, и пока я ехал на эваке, все время держал ее на груди, чтобы не потерять. До последнего надеялся, что ее мне пришьют. Перед тем, как потерял сознание, уже на стабилизационном пункте, врач сказал: "Молодец, что руку привез и правильно ее сохранили, возможно, удастся пришить." На этом я отключился", — рассказал военный.

Алексей Дернов на фронте

Он говорит, что в сознание пришел уже в больнице в Запорожье. Посмотрел на руку — ее не было. Левая нога была разорвана в результате взрыва, но бойцу сказали, что ногу, возможно, тоже ампутируют. Впрочем, к счастью, ногу удалось спасти, правда, она теперь не сгибается в стопе.

"Я, как только стало можно, каждый день занимался в спортзале, заново учился ходить, с коляски перешел на костыли и понемногу выходил свою ногу. Два месяца я был лежачим. С момента ранения и до того, как начал ходить на костылях, прошло четыре месяца. Тяжело было воспринимать себя, я боялся, что так и останусь лежачим, что встать не смогу. Думал о том, что мне отрежут ногу. Моментами меня сильно "накрывало". Такое и сейчас бывает, но уже могу привести себя в порядок", — рассказывает Алексей Дернов.

До российского вторжения Алексей Дернов увлекался фехтованием и средневековыми боями

Еще в больнице мужчина решил, что будет протезироваться, поэтому подал заявку в несколько инстанций. Долго ждать не пришлось и ему предложили протезирование в США.

"Я провел в Штатах 5 недель, это вместе с реабилитацией. Но никогда не привыкнешь, что у тебя нет руки. Иногда у меня возникают фантомные боли или ощущение, что из одного места растут две руки. Главное, научиться контролировать свои мышцы. Сейчас я могу сжать-разжать кисть и повернуть ее влево-вправо. Локоть у меня механический", — рассказывает ветеран.

По его словам, тяжелее всего тем бойцам, которые остались без ног и передвигаются в колесном кресле, поскольку, по его словам, в украинском обществе для таких людей ничего не адаптировано — пороги, лестницы, общественный транспорт.

Мужчина хоть и не смог снова стать машинистом, но вернулся в свое депо, где за ним сохранилось место. Сейчас он занимает профессию инженера-технолога.

"Хочется победы и ощущения покоя. Признание соотечественниками того, что мы — ветераны — на самом деле обычные люди и не ждем лишнего сожаления, которое только демотивирует. Мы, в первую очередь те, кто хочет вернуться к нормальной самостоятельной жизни", — говорит Алексей Дернов.