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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"В еваку тримав свою руку на грудях, щоб не загубити": боєць ЗСУ розповів про бій на Донеччині

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Олексій Дернов під час служби в ЗСУ

Того дня група з 5 морпіхів вирушила на завдання, але потрапила у засідку. Зав'язався бій, у перші хвилини якого четверо бійців з групи отримали поранення.

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Український захисник з Кіровоградщини під час бою отримав важке поранення ніг і втратив руку. Він вижив, а побратим, який витяг його з поля бою, загинув. Чоловік пройшов курс реабілітації і отримав протез. Як він призвичаюється до нового життя після отриманих поранень, військовий розповів "Фактам".

32-річний Олексій Дернов зі Знамʼянки Кіровоградської області. До повномасштабної війни він працював машиністом електровоза на "Укрзалізниці", займався фехтуванням і захоплювався середньовічними боями. 24 лютого 2024 року він збирався у рейс, а вже за кілька днів вирушив добровольцем на фронт. У 2023 році Олексій воював у складі 37-ї окремої бригади морської піхоти, а влітку того ж року внаслідок ворожого артобстрілу зазнав тяжких поранень та втратив руку. Це сталося на Донеччині.

Олексій Дернов отримав важке поранення під час боїв на Донеччині Fullscreen
Олексій Дернов отримав важке поранення під час боїв на Донеччині

За його словами, того дня він у складі групи з 5 осіб вирушив на завдання, але група потрапила у засідку, і їх накрило два кулеметних розрахунки. Зав'язався бій, у перші хвилини якого четверо бійців з групи отримали поранення, серед них і Олексій. Він зауважив, що поранення було некритичним, тож він продовжив бій.

"Минуло пів години, і ми в посадці перебігали метрів десять без дерев. У той самий момент відчув, ніби щось штовхнуло мене вперед. Я впав, але не знепритомнів. Подивився на руку — вона висить майже відірвана. Хотів гребти ногами — а вони не рухаються. Думаю, все, зараз прилетить снаряд і мене розірве. В одну хвилину купа думок промайнула у голові. Але підбіг побратим, відтягнув мене за бронік до нашого окопу, а сам побіг далі. На жаль, в той день він загинув…", — розповів Олексій.

Він додав, що вже коли його дотягнули до окопу, він побачив, що його рука просто лежить поруч.

"Хлопці її замотали, і поки я їхав на еваку, весь час тримав її на грудях, щоб не загубити. До останнього сподівався, що її мені пришиють. Перед тим, як втратив свідомість, вже на стабілізаційному пункті, лікар сказав: "Молодець, що руку привіз і правильно її зберегли, можливо, вдасться пришити." На цьому я відключився", — розповів військовий.

Олексій Дернов на фронті Fullscreen
Олексій Дернов на фронті

Він говорить, що до свідомості прийшов уже в лікарні в Запоріжжі. Подивився на руку — її не було. Ліва нога була розірвана внаслідок вибуху, але бійцю сказали, що ногу, можливо, теж ампутують. Втім, на щастя, ногу вдалося врятувати, щоправда, вона тепер не згинається в стопі.

"Я, як тільки стало можна, кожного дня займався у спортзалі, заново вчився ходити, з коляски перейшов на милиці й потроху виходив свою ногу. Два місяці я був лежачим. Від моменту поранення і до того, як почав ходити на милицях, пройшло чотири місяці. Важко було сприймати себе, я боявся, що так і залишуся лежачим, що встати не зможу. Думав про те, що мені відріжуть ногу. Моментами мене сильно "накривало". Таке і зараз буває, але вже можу привести себе до ладу", — розповідає Олексій Дернов.

До російського вторгнення Олексій Дернов захоплювся фехтуванням і середньовічними боями Fullscreen
До російського вторгнення Олексій Дернов захоплювся фехтуванням і середньовічними боями

Ще в лікарні чоловік вирішив, що буде протезуватися, тому подав заявку в кілька інстанцій. Довго чекати не довелося і йому запропонували протезування в США.

"Я провів у Штатах 5 тижнів, це разом з реабілітацією. Але ніколи не звикнеш, що у тебе нема руки. Інколи у мене виникають фантомні болі чи відчуття, що з одного місця ростуть дві руки. Головне, навчитися контролювати свої мʼязи. Зараз я можу стиснути-розтиснути кисть і повернути її вліво-вправо. Лікоть у мене механічний", — розповідає ветеран.

За його словами, найважче тим бійцям, які залишилися без ніг і пересуваються у колісному кріслі, оскільки, за його словами, в українському суспільстві для таких людей нічого не адаптовано — пороги, сходи, громадський транспорт.

Чоловік хоч і не зміг знову стати машиністом, але повернувся в своє депо, де за ним збереглося місце. Зараз він обіймає професію інженера-технолога.

"Хочеться перемоги та відчуття спокою. Визнання співвітчизниками того, що ми — ветерани — насправді звичайні люди й не чекаємо зайвого жалю, який тільки демотивує. Ми у першу чергу ті, хто хоче повернутися до нормального самостійного життя", — говорить Олексій Дернов.