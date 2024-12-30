Третья штурмовая Андрея Билецкого: топ фактов о легендарном подразделении

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Самая многочисленная бригада в ВСУ и одна из самых боеспособных. Подразделение, ставшее брендом и разрушившее советские стереотипы о военной службе. Бригада, о боевом пути которой снимают фильмы. Видео их штурмов собирают на YouTube миллионы просмотров, а рекламные кампании анализируют мировые медиа. Подразделение, которым гордятся его бойцы. Этот материал — ликбез о Третьей штурмовой. Мы собрали досье подразделения, интересные и малоизвестные факты, которые дадут ответ на вопрос: чем же особенная "тройка"?

Не путать с 12-й бригадой НГУ "Азов"

Путаница возникает из-за одного основателя и тесных исторических связей между этими отдельными и очень разными подразделениями. Батальон "Азов" (ныне 12-я бригада Национальной гвардии "Азов") создал Андрей Билецкий в начале российско-украинской войны в 2014 году.

История Третьей штурмовой началась в первые часы полномасштабной войны России против Украины. В феврале 2022-го Андрей Билецкий вместе с ветеранами-командирами "Азова" сформировал отряд ТрО "Азов-Киев". Уже через несколько дней отряд трансформировался в Отдельный полк специального назначения "Азов", впоследствии был реформирован в ССО "Азов". В январе 2023 года подразделение переведено в состав Сухопутных войск ВСУ как Третья отдельная штурмовая бригада.

Как объяснял комбат, изначально "Азов" создавали для участия в боевых действиях, которые сама же Украина ограничивала рамками "антитеррористической операции". Зато создание Третьей штурмовой — это ответ на начало полномасштабной войны России против Украины. Ветераны "Азова" образца 2014 года сейчас воюют и в 3-й ОШБр, и в бригаде НГУ "Азов", и в спецподразделении ГУР Kraken, в ДШВ и тому подобное.

Командир-легенда

"Третью штурмовую собрал Андрей Билецкий. Мне кажется, это лучшее из всех показателей, слов и описаний. Посмотрите на Третью штурмовую и скажите — много тех, кто сделал такое подразделение с нуля?" — Максим Жорин, заместитель командира 3-й ОШБр.

Вклад Андрея Билецкого в защиту Украины неоценим. Он основал два самых боеспособных добровольческих военных подразделения. Война для него началась в марте 2014 года, когда возглавляемая Билецким группа патриотов дала отпор российским террористам в центре Харькова, перечеркнув планы России о создании так называемой ХНР.

Основатель 3-й ОШБр Андрей Билецкий Фото: 3-я ОШБр ВСУ

В 2014 году во главе полка "Азов" Билецкий командовал освобождением Мариуполя. Инициировал и командовал операциями по освобождению Широкино и ряда населенных пунктов в Донецкой области. С февраля 2022 года вместе с Третьей штурмовой Андрей Билецкий участвует в ожесточенных боях по всей линии фронта.

"Чувствую себя на 100% на своем месте. Я успешный командир, Третья штурмовая — одна из лучших бригад в украинской армии. Верю в украинскую победу, воюю и буду воевать за нее до последнего", — Андрей Билецкий.

Боевые победы

Оборона Киева. Бойцы Третьей штурмовой совершали рейды в районах Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Гостомеля. Сдерживали оккупационную армию, пока в столицу стягивали регулярные воинские части ВСУ. Вместе со знаменитой 72-й ОМБр участвовали в боях за Горенку и Мощун.

После завершения успешной обороны Киева подразделение было переведено на Запорожско-Мариупольское направление, где держало оборону в полосе шириной 32 км. Во взаимодействии с другими подразделениями воины построили здесь устойчивую систему обороны, которая и по сей день сдерживает врага. Штурмовики освободили Вишневое и Новодаровку, сорвали планы прорыва с фланга в районе Великой Новоселки.

В ноябре 2022 года бойцы вместе с другими подразделениями освобождали от россиян правобережье Херсонской области, проводили зачистку местности от остатков оккупантов и разминирование территорий.

Освобождение Херсонщины Фото: Скрин видео

С января 2023 года подразделение защищало Донбасс. В Бахмуте бойцы держали фронт на направлении главного удара ЧВК "Вагнер" — по словам Андрея Билецкого, самого сложного противника Третьей штурмовой. Несмотря на волны мясных штурмов врага, его преимущество в БК, передний край полосы обороны удалось стабилизировать и даже провести ряд успешных наступательных действий.

Благодаря детальному планированию, слаженному управлению и быстрой эвакуации раненых потери подразделения во время наступления составляли 1 к 13 у противника. В наступлении на правом фланге Бахмута Третья штурмовая полностью уничтожила российскую 72-ю ОМСБр, частично разбила 57-ю ОМСБр, 83-ю ОДШБр и отряды зеков "Шторм Z".

Штурм позиций ЧВК "Вагнер" под Бахмутом Фото: 3 ОШБр ВСУ

В начале февраля 2024 года 3-ю ОШБр перебросили на новое горячее направление — под Авдеевку. Стойкость и героизм бойцов бригады не дали врагу полностью окружить украинскую группировку — подразделение последним вышло из города. Во время боев оккупанты потеряли более 1500 убитыми и более 3500 ранеными, более 100 единиц техники. Критические потери понесли вражеские 74-я и 114-я ОМСБр. Оккупанты были вынуждены стягивать в полосу ответственности Третьей штурмовой каждый раз новые подразделения — бойцам приходилось вести огонь на 360 градусов.

С лета 2024 года Третья штурмовая воюет на Харьковщине. Воины ликвидировали и ранили тысячи оккупантов, сожгли сотни единиц вражеской техники, поставили рекорд по количеству сбитых российских крыльев среди механизированных бригад Сухопутных войск. В августе 2024 года осуществили контратаку, взяв под контроль район обороны российских оккупантов и продвинувшись вглубь фронта почти на два квадратных километра.

Как устроена 3-я ОШБр

Быть эффективной бригаде помогают принципы, заложенные командиром изначально: мировоззрение воина, самосовершенствование, братство. Здесь не делят офицерский и рядовой состав, это — одно сообщество. Соответственно, в Третьей штурмовой нет советчины и армейщины в худшем понимание этого слова. Взаимоотношения в подразделении построены на принципах семьи. "Меня берет гордость за то, что я в рядах Третьей штурмовой. Потому что это — семья. Все понимают, что мы одно дело делаем, что мы одинаковые, что мы все солдаты на этой войне, мы — братья и сестры", — рассказывает "Вар", прошедший в 3-й ОШБр все ступени военной службы — от солдата до командира механизированного батальона.

В структуре бригады по два штурмовых и механизированных батальона, танковый и противотанковый батальоны, разведывательный батальон и батальон БпЛА, артиллерийские дивизионы, реактивно-артиллерийская батарея, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, рота наземных роботизированных комплексов, а также подразделения обеспечения.

Бригада формировалась в условиях современной войны, поэтому максимально к ней адаптирована. Подразделение считается передовым в ВСУ в направлениях связи, РЭБ, беспилотных систем, в логистике, разведке, инженерии. Здесь действуют полные циклы по изготовлению FPV-дронов и БК к ним, эвакуации и ремонту поврежденной техники, обустройству инженерно-фортификационных сооружений. Это первая бригада, которая разработала и наладила процесс полной блокады средств беспилотников врага на всю глубину полосы обороны. Подразделение имеет больше всего боевых вылетов FPV, самые высокие показатели применения наземных дронов и работает над полной роботизацией штурмов.

Структура управления построена по принципу штабов НАТО. Из Британской военной доктрины заимствовано делегированное управление и ориентированность на развитие лидерства командиров всех уровней. Третья штурмовая — одно из немногих подразделений, которое ввело в штат должность капитана битвы, который по сути руководит боем с мониторов, позволяя командиру, его заместителям и начальнику штаба сосредоточиться на планировании. К слову, планирование операций — креативное и нацеленное на сохранение жизней воинов — считается еще одной сильной стороной подразделения.

"У нас здоровое командование, которое выслушивает мнения и аргументы. Если операция — "очко", то ее надо перепланировать. На брифинги перед командирами штурмовых групп я выхожу с четким пониманием, как осуществить операцию, а не с какими-то абстрактными представлениями", — отмечает "Слип", командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр.

Результаты каждой операции детально анализируются — это after action review, или, проще говоря, разбор полетов после боя. Это еще одно нововведение Третьей штурмовой, которое Андрей Билецкий считает критически важным. Чтобы повышать собственную эффективность, необходимо анализировать каждое решение и стремиться к совершенству.

Войны выигрывают не полководцы, а солдаты. Следовательно, чем лучше солдат подготовлен, обеспечен, мотивирован, тем эффективнее действует все подразделение. По мнению комбрига, рваться в бой солдат будет только тогда, когда уверен в своей подготовке и командирах. Этому уделяют особое внимание: все свободное время бойцы тренируются и учатся. Отдельное направление — подготовка сержантского и офицерского состава. Бригада создала собственную систему базового военного образования, готовую к масштабированию на все ВСУ. Постоянная работа над собой, совершенствование тела и духа — составные части мировоззрения Третьей штурмовой.

Награждение бойцов 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр Фото: 3 ОШБр ВСУ

Забота о бойцах и их семьях

Лучшее отношение подразделения к бойцам иллюстрирует процесс эвакуации и спасения в случае ранения. Главный показатель работы медроты Третьей штурмовой — самый низкий процент смертности раненых на стабпункте (это место, куда боевые медики эвакуируют раненых с передовой для стабилизации и дальнейшей отправки в госпиталь).

После эвакуации раненых с поля боя начинается путь лечения, восстановления и реабилитации. На нем бойцов и их родных сопровождает патронатная служба "Ангелы". Это — уникальная структура, аналогов которой нет в Силах обороны. Создана в 2014 году как часть батальона "Азов". Сейчас занимается ранеными и освобожденными из плена бойцами 3-й ОШБр и 12-й бригады НГУ "Азов". Занимается реабилитацией воинов, организацией захоронений павших Героев, поддерживает семьи.

"Патронатная служба для нас и для меня лично — это все. Когда я получил ранение, пока меня довезли до военного госпиталя, патронатная служба уже все знала: что со мной произошло, какое у меня ранение, имела все мои данные. С того момента она вела меня дальше в лечении, медикаментах, реабилитации, во всем-всем", — рассказывает"Лаки", который после ранения возглавил рекрутинговый центр 3-й ОШБр во Львове.

"Без патронатки я головой поехал бы, не знал бы, что делать, куда ехать. Я лежу в больнице — за меня все делает патронатка, она мной руководит: куда идти, на какой номер позвонить или кто мне сегодня позвонит, когда меня заберут в протезный центр, какие документы иметь... Я не знаю, есть ли еще такие патронатки в других бригадах, но в нашей она работает на высшем уровне", — делится Ян "Макгрегор".

Бойцы Третьей штурмовой не оплачивают лечение: все, что не финансирует государство, покрывают "Ангелы". Служба работает исключительно за счет донатов украинцев и бизнеса. В среднем лечение и реабилитация одного бойца обходятся службе в 60 тысяч гривен, самый большой чек на лечение одного защитника — более 1 миллиона гривен. 85% раненых воинов возвращаются в строй — это лучший показатель в Украине.

Рекрутинг и подготовка

Третья штурмовая одной из первых в Украине развернула масштабную рекрутинговую кампанию. Рекрутинговые центры работают в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. Путь в бригаду для гражданских начинается с заявки на сайте ab3.army. Далее — собеседование, физический тест, курс базовой доподготовки, ВЛК, оформление в подразделение и подготовка в учебном центре.

Как рассказывают рекруты, требования строгие, подготовка сложная. Справляться помогают мотивация, собратья и пример командиров — авторитет среди личного состава они получают благодаря достойным поступкам, а не запугиванию и муштре. "На сержантских курсах нам объясняли, что есть два типа командования. Первый — когда ты вселяешь в человека страх. И это плохой командир. Я в Третьей штурмовой, потому что здесь таких командиров нет", — уверяет 19-летний доброволец с позывным "Серфер".

Подготовка рекрутов Фото: Frontliner

Всем желающим бригада предлагает испытать себя на тестовой неделе — за семь дней потенциальный рекрут знакомится с личным составом и порядками бригады, проходит обучение, понимает, выдерживает ли нагрузки. Участники тестовой недели могут завершить испытания и уйти в любой момент. Впрочем, 70% остаются и выбирают службу в Третьей штурмовой.

"Я сдал норматив и тогда понял: это мое. Человек получает новый опыт, когда выходит из своей зоны комфорта и входит во что-то новое, во что-то незнакомое. Таким для меня была неделя штурмовика — новое и незнакомое. Со временем это дало свои плоды", — вспоминает Ян "Макгрегор".

Подход к подготовке Третьей штурмовой базируется на AAR — реалистичных сценариях боевых действий и анализа после действия. Проще говоря, бойцы получают практический опыт в условиях, максимально приближенных к боевым: учатся принимать решения в условиях стресса и опасности, приобретают навыки оказания первой медицинской помощи, тактические умения и стратегии для успешных оборонительных и штурмовых действий.

Тренировка курса марксменов (пехотных снайперов) на полигоне Фото: 3 ОШБр ВСУ

Отдельные курсы подготовки разработаны для бронегрупп, работы с тяжелым вооружением, снайперов, для сержантов — курсы лидерства. Обучение на самом деле не заканчивается никогда: бойцы тренируются даже в перерывах между боями.

"На "Азовстали" один из комбатов сказал: "Чтобы так выступить в Мариуполе, нам надо было девять лет готовиться". Полностью оправдал себя добровольческий принцип и профессиональная подготовка: мы ничего не придумывали, шли по американским стандартам, немного адаптировав их под наши реалии. И сейчас мы идем по этому пути", — объясняет Андрей Билецкий.

Сейчас бригада ищет специалистов как на боевые, так и тыловые должности: от штурмовиков и операторов БпЛА, до поваров, водителей и системных администраторов. Новобранцам обещают обучение у лучших инструкторов, все необходимое снаряжение и главное — шанс стать творцом истории, а не наблюдателем.