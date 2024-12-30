Третя штурмова Андрія Білецького: топ фактів про легендарний підрозділ

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Найчисельніша бригада в ЗСУ й одна з найбільш боєздатних. Підрозділ, що став брендом і зруйнував радянські стереотипи про військову службу. Бригада, про бойовий шлях якої знімають фільми. Відео їхніх штурмів збирають на YouTube мільйони переглядів, а рекламні кампанії аналізують світові медіа. Підрозділ, яким пишаються його бійці. Цей матеріал – лікнеп про Третю штурмову. Ми зібрали досьє підрозділу, цікаві та маловідомі факти, що дадуть відповідь на запитання: чим же особлива "трійка"?

Не плутати з 12-ю бригадою НГУ "Азов"

Плутанина виникає через одного засновника і тісні історичні зв’язки між цими окремими і дуже різними підрозділами. Батальйон "Азов" (нині 12-та бригада Національної гвардії "Азов") створив Андрій Білецький на початку російсько-української війни у 2014 році.

Історія Третьої штурмової розпочалася в перші години повномасштабної війни Росії проти України. В лютому 2022-го Андрій Білецький разом із ветеранами-командирами "Азову" сформував загін ТрО "Азов-Київ". Уже за кілька днів загін трансформувався в Окремий полк спеціального призначення "Азов", згодом був реформований у ССО "Азов". У січні 2023 року підрозділ переведено до складу Сухопутних військ ЗСУ як Третю окрему штурмову бригаду.

Як пояснював комбат, від початку "Азов" створювали для участі в бойових діях, які сама ж Україна обмежувала рамками "антитерористичної операції". Натомість створення Третьої штурмової – це відповідь на початок повномасштабної війни Росії проти України. Ветерани "Азову" взірця 2014 року нині воюють і у 3-й ОШБр, і в бригаді НГУ "Азов", і в спецпідрозділі ГУР Kraken, у ДШВ тощо.

Командир-легенда

"Третю штурмову зібрав Андрій Білецький. Мені здається, це найкраще з усіх показників, слів і описів. Подивіться на Третю штурмову і скажіть – багато тих, хто зробив такий підрозділ з нуля?" – Максим Жорін, заступник командира 3-ї ОШБр.

Внесок Андрія Білецького в захист України неоціненний. Він заснував два найбоєздатніші добровольчі військові підрозділи. Війна для нього почалася в березні 2014 року, коли очолювана Білецьким група патріотів дала відсіч російським терористам у центрі Харкова, перекресливши плани Росії про створення так званої ХНР.

Засновник 3-ї ОШБр Андрій Білецький Фото: 3-тя ОШБр ЗСУ

У 2014 році на чолі полку "Азов" Білецький командував звільненням Маріуполя. Ініціював і командував операціями зі звільнення Широкиного та низки населених пунктів на Донеччині. З лютого 2022 року разом із Третьою штурмовою Андрій Білецький бере участь у найзапекліших боях по всій лінії фронту.

"Почуваюся на 100% на своєму місці. Я успішний командир, Третя штурмова – одна з найкращих бригад в українській армії. Вірю в українську перемогу, воюю і буду воювати за неї до останку", – Андрій Білецький.

Бойові звитяги

Оборона Києва. Бійці Третьої штурмової здійснювали рейди в районах Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Гостомеля. Стримували окупаційну армію, поки до столиці стягували регулярні військові частини ЗСУ. Разом зі славетною 72-ю ОМБр брали участь у боях за Горенку та Мощун.

Після завершення успішної оборони Києва підрозділ був переведений на Запорізько-Маріупольський напрямок, де тримав оборону в смузі завширшки 32 км. У взаємодії з іншими підрозділами воїни побудували тут стійку систему оборони, що й донині стримує ворога. Штурмовики звільнили Вишневе та Новодарівку, зірвали плани прориву з флангу в районі Великої Новосілки.

У листопаді 2022 року бійці разом з іншими підрозділами звільняли від росіян правобережжя Херсонської області, проводили зачистку місцевості від залишків окупантів і розмінування територій.

Звільнення Херсонщини Фото: Скрин відео

Із січня 2023 року підрозділ захищав Донбас. У Бахмуті бійці тримали фронт на напрямку головного удару ПВК "Вагнер" – за словами Андрія Білецького, найскладнішого противника Третьої штурмової. Попри хвилі м’ясних штурмів ворога, його перевагу в БК, передній край смуги оборони вдалося стабілізувати і навіть провести низку успішних наступальних дій.

Завдяки детальному плануванню, злагодженому управлінню та швидкій евакуації поранених втрати підрозділу під час наступу становили 1 до 13 у противника. У наступі на правому фланзі Бахмута Третя штурмова повністю знищила російську 72-гу ОМСБр, частково розбила 57-му ОМСБр, 83-тю ОДШБр і загони зеків "Шторм Z".

Штурм позицій ПВК "Вагнер" під Бахмутом Фото: 3 ОШБр ЗСУ

На початку лютого 2024 року 3-тю ОШБр перекинули на новий гарячий напрямок – під Авдіївку. Стійкість і героїзм бійців бригади не дали ворогу повністю оточити українське угрупування – підрозділ останнім вийшов із міста. Під час боїв окупанти втратили більше як 1500 вбитими та понад 3500 пораненими, більше як 100 одиниць техніки. Критичних втрат зазнали ворожі 74-та і 114-та ОМСБр. Окупанти були змушені стягувати у смугу відповідальності Третьої штурмової щоразу нові підрозділи – бійцям доводилося вести вогонь на 360 градусів.

Від літа 2024 року Третя штурмова воює на Харківщині. Воїни ліквідували та поранили тисячі окупантів, спалили сотні одиниць ворожої техніки, поставили рекорд за кількістю збитих російських крил серед механізованих бригад Сухопутних військ. У серпні 2024 року здійснили контратаку, взявши під контроль район оборони російських окупантів і просунувшись углиб фронту на майже два квадратні кілометри.

Як влаштована 3-тя ОШБр

Бути ефективною бригаді допомагають принципи, закладені командиром від початку: світогляд воїна, самовдосконалення, братерство. Тут не ділять офіцерський і рядовий склад, це – одна спільнота. Відповідно, в Третій штурмовій немає радянщини і армійщини в гіршому розуміння цього слова. Взаємини в підрозділі побудовані на засадах родини. "Мене бере гордість за те, що я в лавах Третьої штурмової. Тому що це – родина. Всі розуміють, що ми одну справу робимо, що ми однакові, що ми всі солдати на цій війні, ми – брати і посестри", – розповідає "Вар", що пройшов у 3-й ОШБр усі щаблі військової служби – від солдата до командира механізованого батальйону.

У структурі бригади по два штурмові та механізовані батальйони, танковий і протитанковий батальйони, розвідувальний батальйон і батальйон БпЛА, артилерійські дивізіони, реактивно-артилерійська батарея, зенітний ракетно-артилерійський дивізіон, рота наземних роботизованих комплексів, а також підрозділи забезпечення.

Бригада формувалася в умовах сучасної війни, тож максимально до неї адаптована. Підрозділ вважається передовим у ЗСУ у напрямах зв'язку, РЕБ, безпілотних систем, у логістиці, розвідці, інженерії. Тут діють повні цикли з виготовлення FPV-дронів і БК до них, евакуації та ремонту пошкодженої техніки, облаштування інженерно-фортифікаційних споруд. Це перша бригада, що розробила та налагодила процес повної блокади засобів безпілотників ворога на всю глибину смуги оборони. Підрозділ має найбільше бойових вильотів FPV, найвищі показники застосування наземних дронів і працює над повною роботизацією штурмів.

Структура управління побудована за принципом штабів НАТО. Із Британської військової доктрини запозичено делеговане управління й орієнтованість на розвиток лідерства командирів усіх рівнів. Третя штурмова – один із небагатьох підрозділів, що ввів у штат посаду капітана битви, який по суті керує боєм із моніторів, даючи змогу командиру, його заступникам і начальнику штабу зосередитися на плануванні. До слова, планування операцій – креативне та націлене на збереження життів воїнів – вважається ще однією сильною стороною підрозділу.

"У нас здорове командування, яке вислуховує думки та аргументи. Якщо операція – "очко", то її треба перепланувати. На брифінги перед командирами штурмових груп я виходжу з чітким розумінням, як здійснити операцію, а не з якимись абстрактними уявленнями", – зазначає "Сліп", командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр.

Результати кожної операції детально аналізуються – це after action review, або, простіше кажучи, розбір польотів після бою. Це ще одне нововведення Третьої штурмової, яке Андрій Білецький вважає критично важливим. Щоб підвищувати власну ефективність, необхідно аналізувати кожне рішення та прагнути до досконалості.

Війни виграють не полководці, а солдати. Відтак, що краще солдат підготовлений, забезпечений, мотивований, то ефективніше діє весь підрозділ. На думку комбрига, рватися в бій солдат буде лише тоді, коли впевнений у своїй підготовці та командирах. Цьому приділяють особливу увагу: весь вільний час бійці тренуються та навчаються. Окремий напрям – підготовка сержантського й офіцерського складу. Бригада створила власну систему базової військової освіти, готову до масштабування на всі ЗСУ. Постійна робота над собою, вдосконалення тіла і духу – складові частини світогляду Третьої штурмової.

Нагородження бійців 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр Фото: 3 ОШБр ЗСУ

Піклування про бійців і їхні родини

Найкраще ставлення підрозділу до бійців ілюструє процес евакуації та порятунку у випадку поранення. Головний показник роботи медроти Третьої штурмової – найнижчий відсоток смертності поранених на стабпункті (це місце, куди бойові медики евакуюють поранених із передової для стабілізації та подальшої відправки до шпиталю).

Після евакуації поранених із поля бою починається шлях лікування, відновлення та реабілітації. На ньому бійців і їхніх рідних супроводжує патронатна служба "Янголи". Це – унікальна структура, аналогів якої немає в Силах оборони. Створена у 2014 році як частина батальйону "Азов". Нині опікується пораненими та звільненими з полону бійцями 3-ї ОШБр та 12-ї бригади НГУ "Азов". Займається реабілітацією воїнів, організацією поховань полеглих Героїв, підтримує родини.

"Патронатна служба для нас і для мене особисто – це є все. Коли я отримав поранення, поки мене довезли до військового госпіталю, патронатна служба вже все знала: що зі мною сталося, яке в мене поранення, мала всі мої дані. Від того моменту вона вела мене далі в лікуванні, медикаментах, реабілітації, у всьому-всьому", – розказує "Лакі", який після поранення очолив рекрутинговий центр 3-ї ОШБр у Львові.

"Без патронатки я головою поїхав би, не знав би, що робити, куди їхати. Я лежу в лікарні – за мене все робить патронатка, вона мною керує: куди йти, на який номер подзвонити або хто мені сьогодні подзвонить, коли мене заберуть у протезний центр, які документи мати… Я не знаю, чи є ще такі патронатки в інших бригадах, але в нашій вона працює на вищому рівні", – ділиться Ян "Макгрегор".

Бійці Третьої штурмової не оплачують лікування: все, що не фінансує держава, покривають "Янголи". Служба працює виключно за рахунок донатів українців та бізнесу. В середньому лікування та реабілітація одного бійця обходяться службі у 60 тисяч гривень, найбільший чек на лікування одного захисника – понад 1 мільйон гривень. 85% поранених воїнів повертаються в стрій – це найкращий показник в Україні.

Рекрутинг і підготовка

Третя штурмова однією з перших в Україні розгорнула масштабну рекрутингову кампанію. Рекрутингові центри працюють в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Шлях у бригаду для цивільних розпочинається із заявки на сайті ab3.army. Далі – співбесіда, фізичний тест, курс базової допідготовки, ВЛК, оформлення в підрозділ і підготовка в навчальному центрі.

Як розповідають рекрути, вимоги суворі, підготовка складна. Справлятися допомагають мотивація, побратими і приклад командирів – авторитет серед особового складу вони здобувають завдяки гідним вчинкам, а не залякуванню та муштрі. "На сержантських курсах нам пояснювали, що є два типи командування. Перший – коли ти вселяєш в людину страх. І це поганий командир. Я в Третій штурмовій, тому що тут таких командирів немає", – запевняє 19-річний доброволець із позивним "Серфер".

Підготовка рекрутів Фото: Frontliner

Усім охочим бригада пропонує випробувати себе на тестовому тижні – за сім днів потенційний рекрут знайомиться з особовим складом і порядками бригади, проходить вишкіл, розуміє, чи здужає навантаження. Учасники тестового тижня можуть завершити випробування та піти в будь-який момент. Утім, 70% залишаються і обирають службу в Третій штурмовій.

"Я здав норматив і тоді зрозумів: це моє. Людина отримує новий досвід, коли виходить зі своєї зони комфорту і входить у щось нове, у щось незнане. Таким для мене був тиждень штурмовика – нове та незнане. З часом це дало свої плоди", – згадує Ян "Макгрегор".

Підхід до підготовки Третьої штурмової базується на AAR – реалістичних сценаріях бойових дій та аналізу після дії. Простіше кажучи, бійці отримують практичний досвід в умовах, максимально наближених до бойових: вчаться ухвалювати рішення в умовах стресу й небезпеки, здобувають навички надання першої медичної допомоги, тактичні вміння та стратегії для успішних оборонних і штурмових дій.

Тренування курсу марксменів (піхотних снайперів) на полігоні Фото: 3 ОШБр ЗСУ

Окремі курси підготовки розроблені для бронегруп, роботи з важким озброєнням, снайперів, для сержантів – курси лідерства. Навчання насправді не закінчується ніколи: бійці тренуються навіть у перервах між боями.

"На "Азовсталі" один із комбатів сказав: "Щоб так виступити в Маріуполі, нам треба було дев'ять років готуватися". Повністю виправдав себе добровольчий принцип і професійна підготовка: ми нічого не вигадували, йшли за американськими стандартами, трохи адаптувавши їх під наші реалії. І зараз ми йдемо цим шляхом", – пояснює Андрій Білецький.

Зараз бригада шукає фахівців як на бойові, так і тилові посади: від штурмовиків і операторів БпЛА, до кухарів, водіїв і системних адміністраторів. Новобранцям обіцяють навчання у кращих інструкторів, усе необхідне спорядження і головне – шанс стати творцем історії, а не спостерігачем.