"Думал, чтобы только выжить": история бойца, который провел 36 суток с наложенным турникетом (видео)

Выжить мужчине помогли мысли о семье, оптимизм и правильный менеджмент турникета. Мужчина перенес операцию и проходит курс лечения.

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41-летний Александр Лалачук провел 36 суток на позиции с наложенным турникетом на раненой правой ноге. Его не могли эвакуировать все это время из-за плотных обстрелов. Впоследствии это таки смогли сделать и доставили раненого в харьковский госпиталь, где его прооперировали. Своей историей Александр Лалачук поделился с "Радио Свобода".

Александр служил в пехоте. До эвакуации он 97 суток не выходил на связь с семьей, потому что не имел возможности. Во время боя он получил ранение ноги. Ему наложили турникет, чтобы спасти жизнь.

"Я знал точно, что я лишусь ноги, только я не знал, когда будет эвакуация. Через неделю ногу ниже турникета я уже не чувствовал. Просто думал, чтобы только выжить. Хотел жить, хотел к семье, к сыновьям. У меня двое сыновей. Старшему 12, младшему всего 2 годика. Это меня и держало", — рассказывает мужчина.

Он говорит, что 31 день с турникетом на ноге он провел в одном месте. До этого 2 дня он с побратимами просидели на одной точке, из-за боев нельзя было провести эвакуацию раненых, а после этого еще 2 дня — на другой. И только на 5-й день его смогли вывезти эвакуационной машиной с позиций.

За это время у Александра началась интоксикация и анемия. Он был истощен и обезвожен. Также он потерял немало крови, а на ноге начался некроз.

В таком состоянии пациент мог не перенести операцию, но медики сделали все возможное, и мужчина выжил. Врачи назвали этот случай настоящим чудом.

"Мы не встречали в литературе данных о таком долговременном турникете — 36 суток — 900 часов. Человек выжил за счет правильного менеджмента турникета. Вообще за счет того, что его наложили и не трогали", — говорит заместитель начальника Харьковского госпиталя Вячеслав Куренной.

Раненый боец признается, что так долго держаться ему помогли мысли о семье. Как только появилась возможность, он позвонил домой прямо из скорой.

Его жена Людмила рассказывает, что за время, когда от ее мужа не было никаких известий, ее посещали разные мысли — что он мог погибнуть, но между тем, и что с ним все в порядке. После звонка она в тот же день отправилась поездом к мужу.

Через 2 дня после операции Александр уже начал передвигаться по палате и имел хорошее самочувствие. Врачи радуются его оптимизму и энергичности.

Впереди у мужчины еще одна операция на другой ноге — его ждет ампутация трех пальцев из-за обморожения, далее этап реабилитации и протезирование утраченной конечности.

"Полечусь, стану на ноги и поеду", — говорит он.

За это время в его ноге начался некроз, организм подвергся обезвоживанию, развились анемия и интоксикация. В таком состоянии риски во время операции были чрезвычайно высокими, но хирурги сделали все возможное, и военный выжил, потеряв ногу. Медики называют этот случай настоящим чудом.

Напомним, что майор медицинской службы 82-й ОДШБр Антон Шевчук отказался принимать аптечки, после того, как заметил некачественные турникеты. Из-за этого ему объявили выговор.

Ранее председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус заявил, что бойцы ВСУ не имеют достаточного количества качественных турникетов и обеспечены не на 100% ими, а на 0%.