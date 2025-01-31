В украинской армии наступил "кризис дезертирства", — The Guardian

В Украине постсоветское наследие, когда солдат является рабом своего командира, впрочем украинская армия трансформируется и пытается стать более современной и ориентированной на человека, говорит Уполномоченная Украины по вопросам защиты прав военнослужащих.

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Сложная ситуация на фронте в Украине, длительные бои и недостаток отдыха негативно влияют на боевой дух украинской армии. Из-за чего растут случаи дезертирства. Об этом пишет издание The Guardian.

Журналисты пообщались с бойцами, которые ушли в СЗЧ. Большинство из них говорит об усталости. Они также жалуются на нереальные для выполнения задачи от командиров и потерю мотивации.

История Виктора

Когда три года назад Россия начала вторжение в Украину, Виктор стал на защиту Украины добровольно. Он пошел защищать, потом воевал в селе Тоненькое вблизи Авдеевки.

"Когда я приехал, я был супермотивирован. Если бы понадобилось, я бы отдал свою жизнь", — вспомнил он.

Однако постепенно мужчина признается, что к нему пришло разочарование после одного боя.

"Россияне разгромили бы наши позиции вдребезги", — сказал он.

Высшие украинские командиры отдавали нереальные приказы. Тогда, когда он защищал разрушенное здание, ему на плечо упали бетонные обломки. После уколов, чтобы уменьшить боль, ему сказали возвращаться на фронт. "Я понял, что я никто. Просто цифра", — сказал он.

В мае 2023 года он отправился на лечение и сразу не вернулся, а ушел в СЗЧ.

Виктор рассказал, что вернулся в свою бригаду в августе 2023 года, но ему сказали, что он не в розыске. Когда-то был обученным снайпером, а теперь руководит гаражом в западной части Украины, где бесплатно ремонтирует военную технику.

"Вопрос дезертирства стал громким в Украине. После трех лет войны Украине катастрофически не хватает солдат, особенно пехоты. Это облегчило продвижение российской армии на восток. Есть и структурные проблемы. С нуля созданы новые бригады. Они показали себя плохо. Президент Украины Владимир Зеленский недавно приказал изменить политику, введя неопытных новобранцев в существующие батальоны", — пишет издание.

История Алексея

Другой дезертир Алексей* рассказал, что участвовал в наступательных операциях украинских войск на юге Николаевской и Херсонской областей. Зимой 2022 года он поссорился с новым командиром, безрезультатно подал прошение о переводе и получил травму.

"Я достиг точки кипения. Поэтому я решил уйти туда, где меня никто не найдет", — сказал он.

С тех пор Алексей скрывался.

Он говорит, что снова возьмет в руки оружие, если русские войдут в его город, или если украинская армия станет действительно реформированной силой в стиле НАТО с лучшими генералами.

"Чем дольше будет длиться война, тем больше будет таких, как я", — говорит он.

Люди истощены, их семьи разрушаются

Уполномоченная Украины по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова говорит, что понимает, почему некоторые люди ушли на волю.

"Давайте будем честными. Проблема большая. Это естественно в ситуации, когда у вас три года большой войны. Люди истощены. Они хотят увидеть свои семьи. Без них растут их дети. Отношения разрушаются. Жены и мужья не могут ждать вечно. Они чувствуют себя одинокими", — сказала она.

По ее словам, у многих военнослужащих было слабое психическое здоровье. Небольшой конфликт с командиром часто провоцирует побег.

"У нас есть такое постсоветское наследие, когда солдат является рабом своего командира. Но украинская армия трансформируется. Мы пытаемся это изменить, сделать более современным и ориентированным на человека", — сказала Ольга Решетилова.

Она говорит, что переводы были непопулярны среди командования, которое блокировало их из-за нехватки войск. По ее словам, правительство работает над решением, которое позволит подавать заявки через приложение Army+ от министерства обороны. В то же время готовятся изменения по привлечению 18-25-летних, которые сейчас освобождены от мобилизации. Они содержат гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и командирами.

Решетилова добавила, что сотни тысяч украинских военных остаются на своих позициях и "никуда не уходят".

Напомним, что ВСУ вынуждены придерживаться стратегии обороны, поскольку мобилизация в Украине тормозит. В течение 2024 года в армию набирали по 30 тысяч человек ежемесячно, но такое количество новобранцев мало для изменения ситуации на поле боя.

Напомним, что в течение 2024 года в армию набирали по 30 тысяч человек ежемесячно, но такое количество новобранцев мало для изменения ситуации на поле боя.