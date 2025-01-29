30 тысяч ежемесячно и СОЧ: какие проблемы мобилизации в Украине и как это влияет на войну, — СМИ

Украина отказывается снижать возраст мобилизации, при этом имеющиеся темпы призыва недостаточны, написали журналисты Welt. По мнению нардепа Сергея Рахманина, есть угроза срыва планов из-за роста СОЧ.

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ВСУ вынуждены придерживаться стратегии обороны, поскольку мобилизация в Украине тормозит. В течение 2024 года в армию набирали по 30 тысяч человек ежемесячно, но такое количество новобранцев мало для изменения ситуации на поле боя. О проблеме с мобилизацией и о том, что может ее решить, написало немецкое издание Welt.

Мобилизация в Украине — влияние на поле боя

Welt написало, что одна из основных причин, почему Украина выбрала и придерживается стратегии обороны — это нехватка бойцов. Указано, что 6 млн украинцев уклонились от призыва. Также отмечается, что проблему с комплектованием ВСУ не решило предыдущее снижение призывного возраста до 25 лет (состоялось в 2023 году). Между тем правительство отказывается поддаваться на давление США, которые говорят о мобилизации с 18 лет. Журналисты объяснили, что продолжается существующая стратегия пополнения [путем мобилизации от 25-летнего возраста].

Мобилизация в Украине — публикация издания Welt Фото: Скриншот

Издание сообщило, с весны 2024 года ежемесячно в ВСУ мобилизовали по 30 тыс. украинцев. При этом отмечается, что "проблемы с укомплектованностью являются критическими". Приводится комментарий народного депутата "Голоса" Сергея Рахманина. Нардеп заявил, что количество людей в армии уменьшается из-за "постоянного оттока личного состава". По его мнению, даже если увеличить мобилизационный план, это не улучшит ситуацию из-за соответствующего роста количества самовольного оставления части (СОЧ).

Мобилизация с 18 лет и СЗЧ

Отметим, ранее Фокус писал о предложениях чиновников США о снижении призывного возраста до 18 лет. Об этом говорили осенью 2024 года источники медиа в администрации президента Джо Байдена. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отвергал идеи западных партнеров и говорил, что лучше, что Украине предоставили оружие для вновь созданных 10 бригад.

Тем временем в медиа публиковали данные по количеству СЗЧ. В частности, офис генпрокурора обнародовал данные о 100 тыс. уголовных производств, открытых против беглецов из армии. Комбат 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук назвал причины таких инцидентов. Среди них — отсутствие диалога рядовых бойцов с командиром и нереалистичные задачи, которые ставит командование.

Напоминаем, 23 января издание The Times сообщило, что США может предложить Украине снизить призывной возраст в обмен на получение военной помощи.