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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

30 тысяч ежемесячно и СОЧ: какие проблемы мобилизации в Украине и как это влияет на войну, — СМИ

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Фото: Генштаб ВСУ | Проблемы с мобилизацией заставляют Украину только обороняться (иллюстративное фото)

Украина отказывается снижать возраст мобилизации, при этом имеющиеся темпы призыва недостаточны, написали журналисты Welt. По мнению нардепа Сергея Рахманина, есть угроза срыва планов из-за роста СОЧ.

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ВСУ вынуждены придерживаться стратегии обороны, поскольку мобилизация в Украине тормозит. В течение 2024 года в армию набирали по 30 тысяч человек ежемесячно, но такое количество новобранцев мало для изменения ситуации на поле боя. О проблеме с мобилизацией и о том, что может ее решить, написало немецкое издание Welt.

Мобилизация в Украине — влияние на поле боя

Welt написало, что одна из основных причин, почему Украина выбрала и придерживается стратегии обороны — это нехватка бойцов. Указано, что 6 млн украинцев уклонились от призыва. Также отмечается, что проблему с комплектованием ВСУ не решило предыдущее снижение призывного возраста до 25 лет (состоялось в 2023 году). Между тем правительство отказывается поддаваться на давление США, которые говорят о мобилизации с 18 лет. Журналисты объяснили, что продолжается существующая стратегия пополнения [путем мобилизации от 25-летнего возраста].

Мобилизация в Украине, СОЧ, издание Welt Fullscreen
Мобилизация в Украине — публикация издания Welt
Фото: Скриншот

Издание сообщило, с весны 2024 года ежемесячно в ВСУ мобилизовали по 30 тыс. украинцев. При этом отмечается, что "проблемы с укомплектованностью являются критическими". Приводится комментарий народного депутата "Голоса" Сергея Рахманина. Нардеп заявил, что количество людей в армии уменьшается из-за "постоянного оттока личного состава". По его мнению, даже если увеличить мобилизационный план, это не улучшит ситуацию из-за соответствующего роста количества самовольного оставления части (СОЧ).

Мобилизация с 18 лет и СЗЧ

Отметим, ранее Фокус писал о предложениях чиновников США о снижении призывного возраста до 18 лет. Об этом говорили осенью 2024 года источники медиа в администрации президента Джо Байдена. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отвергал идеи западных партнеров и говорил, что лучше, что Украине предоставили оружие для вновь созданных 10 бригад.

Тем временем в медиа публиковали данные по количеству СЗЧ. В частности, офис генпрокурора обнародовал данные о 100 тыс. уголовных производств, открытых против беглецов из армии. Комбат 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук назвал причины таких инцидентов. Среди них — отсутствие диалога рядовых бойцов с командиром и нереалистичные задачи, которые ставит командование.

Напоминаем, 23 января издание The Times сообщило, что США может предложить Украине снизить призывной возраст в обмен на получение военной помощи.