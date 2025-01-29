30 тисяч щомісяця і СЗЧ: які проблеми мобілізації в Україні та як це впливає на війну, — ЗМІ

Україна відмовляється знижувати вік мобілізації, при цьому наявні темпи призову недостатні, написали журналісти Welt. На думку нардепа Сергія Рахманіна, є загроза зриву планів через зростання СЗЧ.

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ЗСУ змушені дотримуватись стратегії оборони, оскільки мобілізація в Україні гальмує. Протягом 2024 року в армію набирали по 30 тисяч людей щомісяця, але така кількість новобранців замала для зміни ситуації на полі бою. Про проблему з мобілізацією і про те, що може її розв'язати, написало німецьке видання Welt.

Мобілізація в Україні — вплив на поле бою

Welt написало, що одна з основних причин, чому Україна обрала і дотримується стратегії оборони — це нестача бійців. Вказано, що 6 млн українців ухились від призову. Також зауважується, що проблему з комплектуванням ЗСУ не розв'язало попереднє зниження призовного віку до 25 років (відбулось у 2023 році). Тим часом уряд відмовляється піддаватись на тиск США, які говорять про мобілізацію з 18 років. Журналісти пояснили, що продовжується існуюча стратегія поповнення [шляхом мобілізації від 25-річного віку].

Мобілізація в Україні - публікація видання Welt Фото: Скриншот

Видання повідомило, з весни 2024 року щомісяця в ЗСУ мобілізували по 30 тис. українців. При цьому наголошується, що "проблеми з укомплектованістю є критичними". Наводиться коментар народного депутата "Голосу" Сергія Рахманіна. Нардеп заявив, що кількість людей в армії зменшується через "постійний відтік особового складу". На його думку, навіть якщо збільшити мобілізаційний план, це не покращить ситуацію через відповідне зростання кількості самовільного залишення частини (СЗЧ).

Мобілізація з 18 років та СЗЧ

Зазначимо, раніше Фокус писав про пропозиції урядовців США про зниження призовного віку до 18 років. Про це говорили восени 2024 року джерела медіа в адміністрації президента Джо Байдена. Водночас президент України Володимир Зеленський відкидав ідеї західних партнерів та говорив, що краще, що Україні надали зброю для новостворених 10 бригад.

Тим часом у медіа публікували дані щодо кількості СЗЧ. Зокрема, офіс генпрокурора оприлюднив дані про 100 тис. кримінальних проваджень, відкритих проти втікачів з армії. Комбат 3 ОШБр Дмитро Кухарчук назвав причини таких інцидентів. Серед них — відсутність діалогу рядових бійців з командиром та нереалістичні задачі, які ставить командування.

Нагадуємо, 23 січня видання The Times повідомило, що США може запропонувати Україні знизити призовний вік в обмін на отримання військової допомоги.