Снижение призывного возраста в Украине: Кабмин одобрил законопроект

В Минобороны Украины отметили, что прибытие мужчин возрастом до 27 лет в ТЦК и СП сопровождается очередями и создает лишнюю нагрузку на медперсонал.

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В пятницу, 5 мая, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Об этом написал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Документ предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста посредством внесения изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Ранее, 4 мая, подобную инициативу озвучили в пресс-службе Министерства обороны Украины. В ведомстве заявили, что прибытие мужчин возрастом до 27 лет в ТЦК и СП сопровождается очередями, финансовыми затратами, а также создает лишнюю нагрузку на медицинских работников.

"Данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет", — отметили в Минобороны.

Напомним, что согласно заявлению адвоката Натальи Чирочки от 5 мая, на военную службу во время военного времени не призывают мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Мы также писали о том, 4 мая адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак объяснил, что если человек призывного возраста, который уже стоит на военном учете, временно находится в другой области, он не обязан становиться на учет в том районе или регионе, где он находится в командировке или проездом.