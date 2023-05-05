Мобилизация в Украине: кто точно не подлежит призыву
С начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В законодательстве прописаны исключения для военнообязанных лиц, которые при определенных условиях не могут быть призваны в ряды армии.
На военную службу во время военного времени не призывают мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Об этом напомнила адвокат Наталья Чирочка в интервью РБК.
Кроме того, согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и ст. 2 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы.
То есть, если в семье есть несовершеннолетние дети, и женщина проходит службу, то мужа уже не мобилизуют. Для этого женщина должна нести один из таких видов службы:
- Срочная военная служба
- Военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период
- Военная служба по контракту лиц рядового состава
- Военная служба по контракту лиц сержантского и старшинского состава
- Военная служба (обучение) курсантов высших военных учебных заведений
- Военная служба по контракту лиц офицерского состава
- Военная служба по призыву лиц офицерского состава
- Военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период
Отметим, что несколькими месяцами ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр детально объясняла, как проходит мобилизация украинок сейчас. Она заверила, что хотя женщины с медицинской специальностью подлежат мобилизации, на учет вставать они до 2026 года не обязаны.
Напомним, 16 января Фокус проанализировал постановление правительства от 30 декабря 2022 №1487. Изменения призваны создать в Украине электронный реестр военнообязанных и интегрировать его с сервисом государственных услуг "Дія". Вступление в ряды ВСУ осталось для женщин добровольным: медики должны встать на учет до 2026 года, а представительницы других профессий встают только по собственному желанию.
4 мая появилась информация, что если военнообязанному гражданину выдадут повестку на блокпосте, когда он куда-то уезжает — это не является нарушением законодательства. Юристы советуют украинцам во время командировки иметь с собой полный комплект документов.
Также напомним, что с 10 апреля в России занялись цифровизацией воинского учета и будут присылать электронные повестки на телефон.