Мобилизация в Украине: кто точно не подлежит призыву

С начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В законодательстве прописаны исключения для военнообязанных лиц, которые при определенных условиях не могут быть призваны в ряды армии.

Related video

На военную службу во время военного времени не призывают мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Об этом напомнила адвокат Наталья Чирочка в интервью РБК.

Кроме того, согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и ст. 2 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы.

То есть, если в семье есть несовершеннолетние дети, и женщина проходит службу, то мужа уже не мобилизуют. Для этого женщина должна нести один из таких видов службы:

Срочная военная служба

Военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период

Военная служба по контракту лиц рядового состава

Военная служба по контракту лиц сержантского и старшинского состава

Военная служба (обучение) курсантов высших военных учебных заведений

Военная служба по контракту лиц офицерского состава

Военная служба по призыву лиц офицерского состава

Военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период

Отметим, что несколькими месяцами ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр детально объясняла, как проходит мобилизация украинок сейчас. Она заверила, что хотя женщины с медицинской специальностью подлежат мобилизации, на учет вставать они до 2026 года не обязаны.

Напомним, 16 января Фокус проанализировал постановление правительства от 30 декабря 2022 №1487. Изменения призваны создать в Украине электронный реестр военнообязанных и интегрировать его с сервисом государственных услуг "Дія". Вступление в ряды ВСУ осталось для женщин добровольным: медики должны встать на учет до 2026 года, а представительницы других профессий встают только по собственному желанию.

4 мая появилась информация, что если военнообязанному гражданину выдадут повестку на блокпосте, когда он куда-то уезжает — это не является нарушением законодательства. Юристы советуют украинцам во время командировки иметь с собой полный комплект документов.

Также напомним, что с 10 апреля в России занялись цифровизацией воинского учета и будут присылать электронные повестки на телефон.