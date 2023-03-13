"Должны встать на учет": в Минобороны рассказали, когда начнется обязательная мобилизация женщин

До 2026 года, по словам замминистра Анны Маляр, украинки с медицинским образованием не обязаны становиться на учет. Женщины с другими профессиями могут добровольно присоединиться к рядам сил обороны.

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Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в телеэфире объяснила, как проходит мобилизация украинок сейчас. Она заверила, что хотя женщины с медицинской специальностью подлежат мобилизации, на учет вставать они до 2026 года не обязаны. Об этом чиновница заявила 12 марта в эфире телемарафона.

"До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность — единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии — только в добровольном порядке", — объяснила Маляр.

По словам замминистра, мобилизации женщин сейчас нет. Изменения, разработанные Генштабом ВСУ, призваны упростить системы призыва. Также она сообщила об изменениях, касающихся системы учета.

"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, людей, состоящих на учете. Речь идет об упрощении системы учета", — заверила чиновница.

Маляр рассказала, что добровольно Украину защищают около 5 тысяч женщин.

Напомним, 16 января Фокус проанализировал постановление правительства от 30 декабря 2022 №1487. Изменения призваны создать в Украине электронный реестр военнообязанных и интегрировать его с сервисом государственных услуг "Дія". Вступление в ряды ВСУ осталось для женщин добровольным: медики должны встать на учет до 2026 года, а представительницы других профессий встают только по собственному желанию.

Ранее, 31 августа 2022 года, Анна Маляр заявила, что острой потребности в увеличении украинок на военном учете нет. В то же время ВСУ нужны специалисты медицины, радиотехники и пищевых технологий, сообщила чиновница.