Мобилизация в Украине: могут ли повторно выдать повестку, если человек уже стоит на учете

Если военнообязанному гражданину выдадут повестку на блокпосте, когда он куда-то уезжает — это не является нарушением законодательства. Юристы советуют украинцам во время командировки иметь с собой полный комплект документов.

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Эксперты объяснили, могут ли выдавать украинцам повестки, в случае, если они находятся в других областях. Журналисты "Украинской правды" решили разобраться в нюансах нового постановления Кабмина.

7 апреля Кабмин расширил полномочия ТЦК, что дает им право рассылать повестки, независимо от места пребывания военнообязанных.

Мобилизация в Украине — могут ли вручить повестку военнообязанному в другом регионе

По словам адвоката юридической фирмы "Миллер" Андрея Новака, в случае, если человек призывного возраста (от 18 до 60 лет), который уже стоит на военном учете, временно находится в другой области, он не обязан становиться на учет в том районе или регионе, где он находится в командировке или проездом. В таком случае требование о явке в новый ТЦК не отвечает предписаниям законодательства Украины.

Новак подчеркнул, что если такая ситуация действительно случится, в первую очередь человеку необходимо предъявить военно-учетный документ – военный билет, приписное или временное удостоверение, где указано в каком регионе человек стоит на учете.

В свою очередь руководитель волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Евгения Рябека объяснила, что в случае, если человеку выдадут повестку на блокпосте, когда он куда-то уезжает — это не является нарушением законодательных норм.

"В данной ситуации лицу нужно заранее заботиться о себе. Если он едет в командировку, следует иметь с собой полный комплект документов: военный билет, приписное, командировочный документ, где указан срок поездки и т.д. Нужно предъявить их вручающему повестку лицу и объяснить, что по возвращению вы прибудете в ТЦКСП", – отметила она.

Рябека отметила, что вручение повестки предусматривает требование прибыть в военкомат и стать на воинский учет, однако если человек уже стоит на учете, то к нему не должно быть дополнительных вопросов.

Мобилизация в Украине — повестка на прохождение медкомиссии

При этом эксперты поясняют, что военнообязанному могут выдать повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), однако проходить ее он может по месту учета, где он зарегистрирован.

В таком случае после прохождения медкомиссии и после заключения, что молодой человек готов к службе, военнообязанному могут выдать мобилизационное распоряжение.

"Это может быть требование отбыть на обучение в тренировочные базы, после чего военнообязанного могут назначить на определенную должность. В то же время, подготовка бойца зависит от его опыта", — отметила Евгения Рябека.

По ее словам, неподготовленные военнообязанные, без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебных сборах, направляются для подготовки. Они учатся в специализированных центрах (полигонах), на курсах переподготовки и повышения квалификации при вузах (офицеры запаса). Имеющие опыт военной службы военнообязанные могут быть направлены сразу в воинские части.

Также Рябека объяснила, что такие повестки (на прохождение ВВК) точно не вручают на блокпостах.

Напомним, в середине апреля юристы анализировали обновленные полномочия ТЦК и рассказывали, какие были введены новые правила вручения повесток.

Также напомним, что с 10 апреля в России занялись цифровизацией воинского учета и будут присылать электронные повестки на телефон.