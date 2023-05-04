Мобілізація в Україні: чи можуть повторно видати повістку, якщо людина вже стоїть на обліку

Якщо військовозобов'язаному громадянину видадуть повістку на блокпості, коли він кудись їде — це не є порушенням законодавства. Юристи радять українцям під час відрядження мати повний комплект документів.

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Експерти пояснили, чи можуть видавати українцям повістки, якщо вони перебувають в інших областях. Журналісти "Української правди" вирішили розібратися в нюансах нової ухвали Кабміну.

7 квітня Кабмін розширив повноваження ТЦК, що дає їм право розсилати повістки, незалежно від місця перебування військовозобов'язаних.

Мобілізація в Україні — чи можуть вручити повістку військовозобов'язаному в іншому регіоні

За словами адвоката юридичної фірми "Міллер" Андрія Новака, у випадку, якщо людина призовного віку (від 18 до 60 років), яка вже стоїть на військовому обліку, тимчасово перебуває в іншій області, вона не повинна ставати на облік у тому районі чи регіоні, де перебуває у відрядженні чи проїздом. У такому разі вимога про явку до нового ТЦК не відповідає вимогам законодавства України.

Новак наголосив, що якщо така ситуація справді трапиться, насамперед людині необхідно пред'явити військово-обліковий документ — військовий квиток, приписне чи тимчасове посвідчення, де зазначено в якому регіоні людина стоїть на обліку.

Зі свого боку, керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека пояснила, що у випадку, якщо людині видадуть повістку на блокпості, коли вона кудись їде — це не є порушенням законодавчих норм.

"У такій ситуації особі потрібно заздалегідь піклуватися про себе. Якщо вона їде у відрядження, слід мати із собою повний комплект документів: військовий квиток, приписне, документ відрядження, де зазначений термін поїздки і т.д. Потрібно пред'явити їх особі, яка вручає повістку, і пояснити, що після повернення ви прибудете до ТЦКСП", — зазначила вона.

Рябека зазначила, що вручення повістки передбачає вимогу прибути у військкомат і стати на військовий облік, проте якщо людина вже стоїть на обліку, то до неї не має бути додаткових питань.

Мобілізація в Україні — повістка на проходження медкомісії

При цьому експерти пояснюють, що військовозобов'язаному можуть видати повістку на проходження військово-лікарняної комісії (ВЛК), проте проходити її він може за місцем обліку, де зареєстрований.

У такому разі після проходження медкомісії та після висновку, що молода людина готова до служби, військовозобов'язаному можуть видати мобілізаційне розпорядження.

"Це може бути вимога відбути на навчання до тренувальних баз, після чого військовозобов'язаного можуть призначити на певну посаду. Водночас підготовка бійця залежить від його досвіду", — зазначила Євгенія Рябека.

За її словами, непідготовлені військовозобов'язані, без досвіду проходження військової служби чи підготовки на навчальних етапах направляються на підготовку. Вони навчаються у спеціалізованих центрах (полігонах), на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при ЗВО (офіцери запасу). Військові, які мають досвід військової служби, можуть бути направлені відразу у військові частини.

Також Рябека пояснила, що такі повістки (проходження ВЛК) точно не будуть роздавати на блокпостах.

Нагадаємо, у середині квітня юристи аналізували оновлені повноваження ТЦК та розповідали, які були введені нові правила вручення повісток.

Також нагадаємо, що з 10 квітня в Росії зайнялися цифровізацією військового обліку і надсилатимуть електронні повістки на телефон.