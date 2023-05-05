Мобілізація в Україні: хто точно не підлягає призову

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується загальна мобілізація. У законодавстві прописані винятки для військовозобов'язаних осіб, які за певних умов не можуть бути призвані до лав армії.

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На військову службу під час воєнного часу не закликають чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти. Про це нагадала адвокатка Наталія Чірочка в інтерв'ю РБК.

Крім того, згідно зі ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та ст. 2 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

Тобто якщо у сім'ї є неповнолітні діти, і жінка проходить службу, то чоловіка вже не мобілізують. Для цього жінка повинна нести один із таких видів служби:

Строкова військова служба

Військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період

Військова служба за контрактом осіб рядового складу

Військова служба за контрактом осіб сержантського та старшинського складу

Військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів

Військова служба за контрактом осіб офіцерського складу

Військова служба за призовом осіб офіцерського складу

Військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період

Зазначимо, що кілька місяців раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр детально пояснювала, як відбувається мобілізація українок зараз. Вона запевнила, що хоча жінки з медичною спеціальністю підлягають мобілізації, на облік вставати до 2026 року вони не зобов'язані.

Нагадаємо, 16 січня Фокус проаналізував постанову уряду від 30 грудня 2022 року №1487. Зміни покликані створити в Україні електронний реєстр військовозобов'язаних та інтегрувати його із сервісом державних послуг "Дія". Вступ до лав ЗСУ залишився для жінок добровільним: медики мають стати на облік до 2026 року, а представниці інших професій стають лише за власним бажанням.

4 травня з'явилася інформація, що якщо військовозобов'язаному громадянину видадуть повістку на блокпості, коли він кудись їде — це не є порушенням законодавства. Юристи радять українцям під час відрядження мати повний комплект документів.

Також нагадаємо, що з 10 квітня в Росії зайнялися цифровізацією військового обліку і надсилатимуть електронні повістки на телефон.