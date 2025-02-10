Меган Моббс болеет за Украину в войне против России, а ее Фонд доставляет гуманитарную помощь и занимается лечением раненых бойцов.

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Дочь спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс занимается бойцами, которые получили ранения на войне в Украине. Она возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет Украине гуманитарную помощь и вывозит на лечение в Германию военных из США, которые воевали на стороне Украины. Об этом пишет Washington Post.

Фонд создал и обеспечил работу логистического центра на румынско-украинской границе и доставку более 10 000 поддонов лекарств, медицинских товаров и другой помощи более 70 организациям по оказанию помощи и больницам в Украине.

Кроме оказания помощи, фонд помогает эвакуировать американских военных-добровольцев, воюющих в Украине, в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, где они могут получить специализированную медицинскую помощь. Он также репатриирует тела американских добровольцев, погибших в боях.

Меган Моббс — дочь Кита Келлога

Фонд RT Weatherman также координировал и спонсировал поездку Келлога в Украину в январе 2023 года. После поездки он призвал Сенат "обеспечить Украину военным вооружением, необходимым для победы над российской армией, ввести строгие меры ответственности за эту военную помощь, и сделать это сейчас".

В начале месяца Моббс написала в Twitter: "Одна из новых больших лжи, которую продвигают плохие актеры, заключается в том, что нет ничего, за что стоит бороться и умирать. Мир любой ценой — это не мир, это капитуляция, замаскированная как добродетель. Настоящий мир требует силы, жертв и готовности защищать то, что является правильным, даже когда это дорого".

Издание также отмечает, что в социальных сетях Моббс писала, что "помощь Украине замедлилась из-за слабого лидерства Байдена и дисфункции в Министерстве обороны".

Журналисты предполагают, что такая ее позиция является одним из "знаков, что Трамп не оставит Украину". В то же время они пишут, что сейчас "нет никаких гарантий, что отец всегда соглашается с дочерью, и наоборот".