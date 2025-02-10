Донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога має тісні зв'язки з Україною: подробиці

Меган Моббс вболіває за Україну у війні проти Росії, а її Фонд доправляє гуманітарну допомогу та займається лікуванням поранених бійців.

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Донька спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога Меган Моббс опікується бійцями, які отримали поранення на війні в Україні. Вона очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, який постачає Україні гуманітарну допомогу та вивозить на лікування до Німеччини військових із США, які воювали на боці України. Про це пише Washington Post.

Фонд створив і забезпечив роботу логістичного центру на румунсько-українському кордоні та доставку понад 10 000 піддонів ліків, медичних товарів та іншої допомоги до понад 70 організацій з надання допомоги та лікарень в Україні.

Окрім надання допомоги, фонд допомагає евакуювати американських військових-добровольців, які воюють в Україні, до регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині, де вони можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу. Він також репатріює тіла американських добровольців, загиблих у боях.

Меган Моббс - донька Кіта Келлога

Фонд RT Weatherman також координував і спонсорував поїздку Келлога в Україну в січні 2023 року. Після поїздки він закликав Сенат "забезпечити Україну військовим озброєнням, необхідним для перемоги над російською армією, запровадити суворі заходи відповідальності за цю військову допомогу, і зробити це зараз".

На початку місяця Моббс написала у Twitter: "Одна з нових великих брехень, яку просувають погані актори, полягає в тому, що немає нічого, за що варто боротися і вмирати. Мир будь-якою ціною — це не мир, це капітуляція, замаскована як чеснота. Справжній мир вимагає сили, жертв і готовності захищати те, що є правильним, навіть коли це дорого".

Видання також зауважує, що в соціальних мережах Моббс писала, що "допомога Україні сповільнилася через слабке лідерство Байдена і дисфункцію в Міністерстві оборони".

Журналісти припускають, що така її позиція є одним зі "знаків, що Трамп не залишить Україну". Водночас вони пишуть, що зараз "немає жодних гарантій, що батько завжди погоджується з дочкою, і навпаки".